Ruhestand? Paul McCartney will die Gitarre niemals weglegen

Mit 83 Jahren denkt Paul McCartney (83) noch lange nicht ans Aufhören. In einem Interview in der Today Show sprach der Musiker mit Moderator Willie Geist offen über seine Pläne für die Zukunft – und die sehen definitiv keine Gitarrenpause vor. Anlass für das Gespräch war sein neues Soloalbum "The Boys Of Dungeon Lane", sein bereits 20. Soloalbum. Als Geist ihn fragte, ob er sich eine Welt vorstellen könne, in der er die Gitarre weglegt und sagt: "Ich glaube, ich habe alles gegeben", antwortete Paul: "Das hoffe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich es professionell betreibe. Es fühlt sich für mich immer noch wie ein Hobby an. Jedes Mal magisch."

Auf dem neuen Album befassen sich fünf der 14 Songs – darunter "Days We Left Behind" und "Home To Us" – mit der Jugend des Musikers in Liverpool. Einige Stücke blicken auch auf seine frühen gemeinsamen Erlebnisse mit John Lennon (†40) und George Harrison (†58) zurück, lange bevor die Welt von den Beatles gehört hatte. Gegenüber der Today Show erklärte Paul: "Das ist für mich wirklich ein Erinnerungssong. Ich habe oft gefragt, ob ich nur über die Vergangenheit schreibe, aber dann denke ich: Worüber kann man sonst schreiben? Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool." Auch seine alte Wohnstraße Forthlin Road sowie das nahegelegene Dungeon Lane, das dem Album seinen Namen gab, tauchen in den Texten auf. Die Gitarre bleibt dabei sein wichtigstes Werkzeug: "Ich liebe es einfach, auf einer Gitarre herumzunoodlen. Wenn ich Glück habe, erscheint etwas Schönes", so Paul in dem Interview.

Abseits der Musik führt der Sänger ein ruhiges Privatleben an der Seite seiner Frau Nancy Shevell (66). Die beiden lernten sich 2007 kennen und heirateten am 9. Oktober 2011 in einer intimen Zeremonie im Old Marylebone Town Hall in London. Für Paul war es die dritte Ehe – nach dem Tod seiner ersten Frau Linda McCartney und der gescheiterten Ehe mit Heather Mills (58). Insgesamt ist er Vater von fünf Kindern.

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Getty Images Paul McCartney, Ex-Mitglied der Beatles

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Getty Images Die Beatles, Oktober 1965

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Getty Images Paul McCartney im November 2021