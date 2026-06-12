Barry Keoghan & Paul Mescal urlauben wie die Beatles 1964

Wie einst die echten Fab Four: Paul Mescal (30) und Barry Keoghan (33) wurden am 9. Juni bei Dreharbeiten auf einer Yacht namens "Happy Days" gesichtet. Die beiden Schauspieler schlüpfen in die Rollen von Paul McCartney (83) und Ringo Starr (85) für Regisseur Sam Mendes' (60) geplantes Beatles-Biopic. Auf Bildern, die People veröffentlichte, sind die Darsteller an Bord eines Bootes zu sehen. Mit dabei sind auch Lucy Boynton (32) und Mia McKenna-Bruce, die in dem Film die damaligen Partnerinnen der beiden Musiker, Jane Asher und Maureen Cox, verkörpern. Die gefilmte Szene erinnert stark an einen echten Urlaub, den Paul McCartney und Ringo Starr im Mai 1964 gemeinsam mit ihren Freundinnen auf den Amerikanischen Jungferninseln verbrachten.

Auf den Fotos ist Paul in einem weiß-beige gestreiften Kurzarmhemd und kurzen Retro-Shorts zu sehen, während Barry ein gestreiftes Poloshirt mit royalblauen Badeshorts trägt. Später waren beide Schauspieler beim Sonnenbaden oben ohne zu sehen. Der historische Urlaub, den die Szene nachstellt, war für die Beatles-Geschichte übrigens durchaus bedeutsam: Damals schrieb Paul McCartney an Bord des Schiffes den Hit "Things We Said Today" für das Album "A Hard Day's Night". "Ich erinnere mich, wie ich 'Things We Said Today' eines Nachmittags in einer der Kabinen unter Deck auf meiner Akustikgitarre schrieb", zitierte das Far Out Magazine den Musiker aus seinem Buch "The Lyrics: 1956 to the Present".

Insgesamt plant Sam Mendes vier separate Biopics über die Mitglieder der legendären Rockband – jedes Mitglied soll dabei in einem eigenen Film im Mittelpunkt stehen. Das Projekt soll im April 2028 in die Kinos kommen. Neben Paul und Barry spielen Harris Dickinson (29) die Rolle von John Lennon (†40) und Joseph Quinn (32) die von George Harrison (†58). Paul Mescal hat Paul McCartney, der im vergangenen Jahr seinen 83. Geburtstag feierte, für das Projekt bereits mehrfach persönlich getroffen. Gegenüber People beschrieb der Schauspieler den Musiker als jemanden, der ihm mit "großer Freundlichkeit und Wärme" begegnet sei.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Paul Mescal und Barry Keoghan

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Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon

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Sony Pictures Paul Mescal als Paul McCartney im Beatles-Biopic

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