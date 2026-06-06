Paul McCartney reflektiert Freundschaft mit John Lennon

Paul McCartney (83) hat in einem Interview offen über seine Freundschaft mit dem verstorbenen John Lennon (†40) gesprochen – und dabei auch die tiefen Verletzungen aus ihren gemeinsamen Streitjahren thematisiert. Gegenüber NME erinnerte sich der 83-jährige Musiker an die schmerzhaften Auseinandersetzungen rund um das Management der Beatles, die das Verhältnis der beiden Musiker nachhaltig belasteten. Paul sagte, dass Johns Kritik damals sehr wehgetan habe: "Es war sehr verletzend, wie kleine Dolche, die in mir steckten." Den Schmerz habe er letztlich aber überwunden, indem er sich bewusst gemacht habe, dass das eben Johns Art gewesen sei: "Es hat nicht mehr so gestochen, als mir klar wurde: Das ist einfach John, der John ist."

Der Kern des Konflikts lag im Managementstreit der Beatles: Während Paul seinen Schwiegervater und Entertainmentanwalt Lee Eastman bevorzugte, wollten die anderen Bandmitglieder den Geschäftsmann Allen Klein einsetzen. Paul weigerte sich, dessen Verträge zu unterschreiben – eine Haltung, die zur Spaltung der Band beitrug und ihn damals als den Verrückten und Schuldigen dastehen ließ. Besonders bedeutsam war für ihn deshalb, dass John ihm Jahre später indirekt recht gab. "Es war gut zu hören, wie John widerwillig sagte: 'Ich glaube, Paul hatte vielleicht recht'", berichtete der Musiker NME. Rund um das Jahr 1975 und die Geburt von Johns jüngerem Sohn Sean Ono Lennon (50) versöhnten sich die beiden schließlich und führten ganz alltägliche Gespräche über Familie, Kinder und sogar das Brotbacken. "Das war wichtig", betonte Paul.

Den Abschluss der Unterhaltung bildet jedoch nicht nur ein Blick zurück, sondern auch einer nach vorne: Am 10. Juni 2026 wird Paul McCartney in London im Roundhouse in Camden bei einem Live-Talk über sein neues Soloalbum "The Boys of Dungeon Lake" sprechen, das Ende Mai veröffentlicht wurde. Dabei soll es unter anderem um seine erste Begegnung mit Produzent Andrew Watt (35) im Jahr 2021 sowie um die Entstehungsgeschichte des Albums gehen. Besonderes Highlight: Für ein Duett konnte Paul seinen ehemaligen Beatles-Kollegen Ringo Starr (85) gewinnen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Paul McCartney und John Lennon

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Getty Images John Lennon und Paul McCartney im Mai 1968

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024