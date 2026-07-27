Fan-Moment in Liverpool: Paul per FaceTime mit Ringo

Was für ein unvergesslicher Moment für eine Gruppe von Beatles-Fans in Liverpool! Bei einer Fahrt mit dem bekannten Magical Mystery Tour-Bus, der Orte besucht, die mit der Kultband verbunden sind, erlebten die Teilnehmer vergangenen Dienstag eine Überraschung, die sie so schnell nicht vergessen werden. Als der Bus an einer roten Ampel auf der Hope Street hielt, saß laut Daily Mail plötzlich Paul McCartney (84) im Wagen nebenan – und der 84-Jährige hielt sein Handy mit einem laufenden FaceTime-Gespräch ans Fenster. Am anderen Ende der Leitung: sein alter Bandkollege Ringo Starr (86). Paul winkte den verdutzten Fans aus dem Fenster, zeigte ihnen den Bildschirm und machte das Victory-Zeichen, während die Fans eifrig ihre Kameras zückten.

Busfahrer Neil Morton, der die Tour seit zwei Jahren fährt, schilderte dem Sender BBC seine Reaktion auf das unglaubliche Erlebnis: "Es war surreal. Ich hatte an der Ampel auf der Hope Street gehalten, als ich plötzlich Sir Paul mit Ringo auf FaceTime sah. Er winkte uns zu und alle schossen Fotos. Die Fahrgäste konnten es nicht glauben." Paul war an diesem Tag in Liverpool, um den Schauspieler Stephen Graham mit einem Preis der von ihm mitgegründeten Schauspielschule "Liverpool Institute for Performing Arts" auszuzeichnen. Zuletzt hatten Paul und Ringo übrigens auch musikalisch zueinandergefunden: Ringo war als Gast auf Pauls neuem Album zu hören, beim Song "Home to Us" – dem ersten gemeinsamen Duett der beiden Beatles-Legenden.

Die Wiedervereinigung der beiden, wenn auch nur per Videoanruf, dürfte Fans auf der ganzen Welt erfreuen – zumal in den kommenden Jahren mit einer ganz anderen Art von Beatles-Comeback zu rechnen ist. Ab 2028 sollen vier Kinofilme über die Bandgeschichte erscheinen, alle vier unter der Regie von Sam Mendes (60). Darin wird Paul Mescal (30) die Rolle von Paul McCartney übernehmen, während Barry Keoghan (33) als Ringo zu sehen sein wird. Ringo selbst feierte erst kürzlich seinen 86. Geburtstag mit seiner traditionellen Peace-and-Love-Feier, an seiner Seite wie immer seine Frau Barbara Bach. Das Paar ist seit 1981 verheiratet und lernte sich ein Jahr zuvor am Filmset von "Caveman" kennen.

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Getty Images Paul McCartney und Ringo Starr bei der Premiere von "The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years" in London, 2016

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Getty Images Paul McCartney und Ringo Starr bei der Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2015 in Cleveland

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Getty Images Barbara Bach und Ringo Starr, 2024