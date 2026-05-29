Drake schlägt den "King of Pop": Mehr Nummer-1-Hits als MJ

Drake (39) hat einen neuen Rekord aufgestellt: Mit seinem Song "Janice STFU" ist der kanadische Rapper laut dem Branchenblatt Billboard auf Platz eins der US-Charts eingestiegen und hat damit mehr Nummer-1-Hits als Michael Jackson (†50) angesammelt. Es ist bereits Drakes 14. Song, der die Spitze der Billboard Hot 100 erklimmt – so viele hatte vor ihm noch kein anderer männlicher Künstler in diesen Charts. Der verstorbene "King of Pop" kam auf 13 Nummer-1-Hits. Auf Instagram teilte Drake passend zum Meilenstein ein Foto von Michael Jackson und schrieb dazu: "Records broken carry on my name" – auf Deutsch so viel wie: "Rekorde, die brechen, tragen meinen Namen weiter."

Wie das Magazin Variety berichtet, zieht Drake mit diesem Erfolg mit Rihanna (38) und Taylor Swift (36) gleich. Damit befinden sich die drei Musiker in unmittelbarer Nähe zur absoluten Spitze – nur Mariah Carey (57) mit 19 und die Beatles mit 20 Nummer-1-Hits haben noch mehr Tophits in den Hot 100. "Janice STFU" stammt von Drakes frisch veröffentlichtem Album "Iceman", das er vor knapp zwei Wochen gemeinsam mit zwei weiteren Alben herausbrachte: "Habibti" und "Maid Of Honour". Die drei Alben umfassen insgesamt 43 Songs.

Auf den neuen Veröffentlichungen verarbeitet Drake auch seinen öffentlich ausgetragenen Streit mit Rap-Kollege Kendrick Lamar (38), der die Musikwelt zuletzt in zwei Lager gespalten hatte. Bürgerlich trägt der Rapper den Namen Aubrey Graham und wuchs in Toronto, Kanada, auf. Seit seinen Anfängen als Schauspieler in der kanadischen Teenie-Serie "Degrassi: The Next Generation" hat er sich zu einem der erfolgreichsten Musiker weltweit entwickelt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Drake und Michael Jackson

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Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin und John Lennon in London, 1963

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Instagram / champagnepapi Drake zeigt sich in Lederhosen auf dem Oktoberfest 2025