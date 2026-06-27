UK: Darum treffen Prinz Archie und Lilibet die Cousins nicht

Wenn Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) nächsten Monat mit ihren Kindern nach Großbritannien reisen, werden Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) ihre Cousinen und Cousins wohl nicht zu Gesicht bekommen. Die Reise ist die erste der ganzen Familie seit vier Jahren – zuletzt war man gemeinsam im Sommer 2022 in England, als das Platinjubiläum von Königin Elizabeth gefeiert wurde. Anlass für die Rückkehr ist diesmal ein Event rund um die Invictus Games, die 2027 in Birmingham stattfinden werden. Harry soll laut Berichten außerdem vorhaben, seinen Kindern Orte aus seiner eigenen Kindheit zu zeigen. Auch ein Treffen mit Großvater König Charles (77) gilt als wahrscheinlich.

Dass es aber auch zu einem Wiedersehen mit Prinz William (44) und seiner Familie kommen könnte, scheint sehr unwahrscheinlich. Gegenüber Page Six erklärte Königshaus-Expertin Amanda Matta: "Selbst wenn sich die Beziehungen langsam verbessern, hat der Haushalt von Wales für den Sommer wahrscheinlich bereits einen vollen Terminkalender, und jedes Wiedersehen zwischen den Cousins würde eine Menge Planung und guten Willen aller Beteiligten erfordern." Die größte Hürde seien dabei die anhaltenden Spannungen zwischen Harry und William – aber auch das angespannte Verhältnis zwischen Meghan und Prinzessin Kate (44) spiele eine entscheidende Rolle, so die Expertin.

Laut National Examiner soll Harry mit der Reise vor allem eine Hoffnung verbinden: endlich mehr Nähe zwischen seinen Kindern und Charles. "Er macht sich Sorgen, dass sich alles zu langsam entwickelt und dass Lili und Archie ihren Großvater nie richtig kennenlernen werden", zitierte das Blatt einen Insider. Gleichzeitig habe sich Harry demnach auf die Invictus-Termine gefreut und darauf, in Großbritannien auch Zeit mit Freunden zu verbringen. Und beim heiklen Thema Sicherheit klang ebenfalls vorsichtiger Optimismus an. "Es gibt angeblich einen Plan, Harry bei diesem bevorstehenden Besuch gewisse Schutzmaßnahmen zu gewähren, was er als gutes Zeichen wertet", hieß es.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018