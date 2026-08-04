Prinz William lacht: George schämt sich wegen seiner Eltern

Beim Besuch der Commonwealth Games 2026 in Glasgow sorgten Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) für einen amüsanten Moment mit ihren Kindern. TV-Moderator Gethin Jones schlug laut BBC vor, dass die beiden am vorletzten Tag der Spiele gemeinsam auf einem Tandem ins Velodrom einfahren sollten. Doch Prinz George (13) ließ keine Sekunde vergehen, bevor er seinen Unmut äußerte: Mit einem klaren "Nein!" in Richtung des Moderators machte der 13-Jährige deutlich, was er davon hielt.

Während William die Ablehnung seines Sohnes mit Humor nahm und gegenüber BBC scherzte, sie würden die Kinder "schon genug blamieren, so wie es ist", konnte sich auch Kate das Lachen kaum verkneifen. Ins Spiel gebracht hatte die Tandem-Idee übrigens Radsportlegende Laura Kenny, die als fünffache Olympiasiegerin das Paar zuvor ermutigt hatte, es selbst auszuprobieren. Kate zog darüber lachend her: "Passt auf, was ihr euch wünscht – sie wollen uns auf ein Tandem im Velodrom setzen."

Bei einem Gespräch mit den Turnerinnen Abigail und Emily Roper plauderte die Prinzessin außerdem aus, dass der kleine Louis (8) derzeit fleißig den Handstand übt. Louis selbst gab mit verschränkten Armen zu, er könne das nur "ein bisschen" – und räumte ein, dass Schwester Charlotte (11) nicht allzu viel von seinem Können hält. George wiederum zeigte sich selbstironisch und erklärte laut BBC, er sei "bei allem, was Beweglichkeit erfordert, eine Katastrophe".

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Getty Images Prinz William und Prinz George

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025