Badeanzug und Ballons: Meghans Geburtstagsfoto entzückt

Herzogin Meghan (45) feiert heute ihren 45. Geburtstag – und gewährt ihren Fans auf Instagram einen besonderen Blick auf die Feierlichkeiten. Die ehemalige Schauspielerin teilte dort schwarz-weiße Aufnahmen, die sie in einem Badeanzug und Sonnenbrille zeigen, wie sie ausgelassen mit einem Strauß Luftballons in einen Pool springt. Auf einem weiteren Bild ist sie versinkend im Pool nach dem Sprung ins Wasser, zu sehen, die Ballons noch fest in der Hand. Zu den Fotos schrieb sie: "Danke für die Geburtstagswünsche!" Den Geburtstag verbringt Meghan gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (41) sowie den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Kalifornien.

Auch ihre Lifestylemarke As Ever meldete sich zum Geburtstag zu Wort. Die Marke teilte eine Bilderreihe, die unter anderem ein altes Kindheitsfoto von Meghan enthielt, und schrieb dazu: "Happy Birthday an unsere Gründerin, @meghan." Als Anspielung auf eine der Kerzenduftlinien hieß es weiter: "Lighting No. 084 zum Feiern!" Auffällig ist, dass sie bei beiden Konten die Kommentarfunktion offenbar ausgestellt hat. Bevor Meghan ihren Geburtstag feierte, hatte die Familie in den vergangenen Wochen einiges erlebt: Erst reiste sie nach Großbritannien und Portugal, wo zahlreiche Familienmomente entstanden. Bilder davon, darunter Aufnahmen beim Strandurlaub und ein Besuch in Althorp – dem Anwesen, auf dem Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36) begraben liegt –, teilte Meghan anschließend auf Instagram.

Meghan wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren. In den vergangenen Wochen war sie auch beruflich viel unterwegs. Sie nahm an einer Vorführung der Dokumentation "Cookie Queens" über die Girl Scouts teil, bei der sie als ausführende Produzentin mitwirkte, und gab ihr Debüt als Gastjurorin bei "MasterChef Australia". Den Besuch in Australien beschrieb sie als einen emotionalen Moment: "Wir waren hier vor fast acht Jahren. Damals haben wir bekanntgegeben, dass wir Archie erwarteten. Da schließt sich jetzt der Kreis", sagte sie laut Medienberichten. Beim Q&A zur Dokumentationspremiere teilte sie zudem einen Rat, den ihr Harry aus seiner Zeit als Hubschrauberpilot in der britischen Armee mitgegeben hatte: "Manchmal sagte er an wirklich harten Tagen: 'Meine Liebe, auch wenn gerade ein Sturm wütet – über dem Sturm scheint die Sonne immer noch.' Und diese Perspektive bekommt man nur, wenn man ein bisschen zurücktritt."

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Instagram / meghan Herzogin Meghan, April 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne