"Alles schwarz": Johann Lafers Krebs breitet sich weiter aus

Johann Lafer (68) hat seine Fans erneut mit einem sehr offenen Gesundheits-Update bewegt. Bei einem Auftritt in München sprach der Fernsehkoch über seinen Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs und schilderte, wie weit die Erkrankung bereits fortgeschritten ist. Gegenüber dem Münchner Merkur erklärte der TV-Star, dass sich der Krebs inzwischen im ganzen Körper ausgebreitet habe. Trotzdem tritt Johann weiterhin öffentlich auf, steht mit Menschen in Kontakt und macht deutlich, dass er sich seiner schweren Situation stellt und die nächste Zeit ganz bewusst gestalten will.

In dem Interview beschreibt Johann, wie drastisch die Ärzte ihm seine Lage erklärt haben. "Ich habe Metastasen im ganzen Körper, da ist alles schwarz", berichtet der Starkoch. Eine Heilung gebe es nicht mehr, aber: "Man kann ihn eindämmen." Der Gourmet setzt dabei nicht nur auf klassische Medizin, sondern hat auch Alternativmethoden ausprobiert. Aktuell unterzieht er sich einer Chemotherapie, der sechste Zyklus steht bereits kurz bevor. Wie lange ihm noch bleibt, könne ihm niemand sagen, erzählte er offen: Manche Betroffene würden nur ein Jahr schaffen, andere könnten noch zehn Jahre gut mit der Krankheit leben. Parallel macht ihm die aktuelle Hitzewelle zusätzlich zu schaffen, wie er der Abendzeitung schilderte.

Aus der Diagnose hat Johann für sich eine zentrale Lebenslektion gezogen. "Man darf nichts aufschieben", betont er. Deshalb hält er auch an einem lang gehegten Traum fest: Der Koch möchte unbedingt noch das Basislager des Mount Everest im Himalaya besuchen. Privat blickt Johann auf ein erfülltes Leben zurück und betont, dass er mit seinen 68 Jahren schon vieles erleben durfte. In früheren Interviews sprach der Genussmensch immer wieder darüber, wie wichtig ihm gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten und guten Freunden ist. Genau diese Nähe scheint ihm auch jetzt besonders wichtig zu sein, während er seinen Alltag zwischen Behandlungen, beruflichen Projekten und persönlichen Wünschen organisiert und versucht, jede Möglichkeit für wertvolle Momente zu nutzen.

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026

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Johann Lafer und Jan Hofer auf der Internorga-Messe

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017