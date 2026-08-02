Krebskranker Johann Lafer spricht offen über seine Finanzen

Starkoch Johann Lafer (68) hat sich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung offen über seine finanziellen Sorgen und die schwierigen Jahre nach seinem Steuerskandal geäußert. Der 68-Jährige schildert, wie er nach dem Jahr 2014 an einem Tiefpunkt angelangt war: "Sie wissen ja selbst, was bei mir ab 2014 los war. Ich war am Boden", so der österreichische Koch. Damals hatte eine frühere Haushälterin Anzeige erstattet, was schließlich 2016 zu einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung führte. Das Gericht verhängte eine einjährige Bewährungsstrafe sowie eine hohe Geldstrafe – mit weitreichenden finanziellen Konsequenzen für Johann, sowohl persönlich als auch öffentlich.

Die Folgen des Steuerskandals belasten ihn bis heute. "Mir ist es gelungen, aus diesem dunklen Loch wieder herauszukommen, aber das war nicht ohne", so Johann. Und weiter: "Ganz herausgestrampelt habe ich mich nicht. Ich bin immer noch mittendrin! Die Dramatik, die dahintersteckt, auch persönlich, ist mit meiner Diagnose ja doppelt schwer." Ob seine Schulden inzwischen vollständig abbezahlt seien, ließ der Starkoch offen. Stattdessen betonte er: "Wer möchte nicht Frieden schaffen für seine Familie, die Kinder, damit man gut schlafen kann nachts?" Aufgeben komme für ihn jedoch nicht infrage: "Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass Johann Lafer nicht größenwahnsinnig ist, sondern dass ich mich in einer Situation befinde, in der ich nicht aufgeben möchte und kann."

Die finanzielle Krise trifft Johann in einer ohnehin schon belastenden Lebensphase. Ende Mai hatte der Starkoch öffentlich gemacht, dass er an unheilbarem Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, der Metastasen im ganzen Körper gestreut hat. Trotz der schweren Diagnose hatte er zuletzt erklärt, dass er die Angst vor dem Tod überwunden habe und das Leben mehr zu schätzen wisse. Durch den Abschied von seiner Schwiegermutter auf dem Sterbebett habe er, wie er im Podcast "MayWay" beschrieb, diese große Angst verloren. Nun kämpft er an mehreren Fronten gleichzeitig – gegen die Krankheit und gegen die finanziellen Nachwirkungen eines Skandals, der sein Leben seit über einem Jahrzehnt prägt.

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026

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Imago Starkoch Johann Lafer in Rangsdorf, Februar 2026

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Imago Johann Lafer, Januar 2026

Wie findet ihr es, dass Johann so offen über seine Finanzen spricht? Stark und ehrlich – genau so schafft man Vertrauen. Mir ist das etwas zu privat – er sollte mehr Grenzen ziehen. Ergebnis anzeigen