Positiver Behandlungsverlauf: Johann Lafer gibt Krebsupdate

Starkoch Johann Lafer (68) hat sich mit einem neuen Gesundheits-Update bei seinen Fans gemeldet. Auf Instagram wandte sich der TV-Liebling jetzt an die Öffentlichkeit und sprach erneut offen über seine unheilbare Krebserkrankung, die er kurz nach seinem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten im Mai publik gemacht hatte. Der 68-Jährige betont, er befinde sich "weiterhin auf einem guten Weg der Besserung" und auch seine behandelnden Ärzte seien mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Mit seinem Statement reagiert der Koch nicht nur auf das Interesse seiner Community, sondern ausdrücklich auch auf aktuelle Berichte und Spekulationen rund um seinen Zustand.

In dem Beitrag erklärt Johann, seine Mediziner würden den bisherigen Therapieverlauf "positiv bewerten". Er selbst habe "uneingeschränktes Vertrauen" in die Professoren, die ihn behandeln und lege seinen Fokus voll auf die Genesung. Gleichzeitig macht der Gastronom klar, dass ein Rückzug aus der Öffentlichkeit für ihn keine Option ist. Bereits vor Kurzem hatte er bei einem Termin in München der Münchner Abendzeitung AZ gesagt: "Es nützt nichts, immer nur irgendwo in der Ecke zu sitzen." Stattdessen wolle er weiter aktiv bleiben, Termine wahrnehmen und seinen Alltag so normal wie möglich gestalten. In seinem neuen Statement bittet der Fernsehstar außerdem darum, von Mutmaßungen über seinen Gesundheitszustand abzusehen und seine eigenen Updates zu respektieren.

Rückhalt bekommt Johann vor allem von seiner Ehefrau Sylvia, mit der er seit vielen Jahren liiert ist und die ihn eng durch diese Zeit begleitet. Sie zeigte sich im Gespräch mit Bild überzeugt, dass ihr Mann die Erkrankung bewältigen kann und verwies auf seine ungebrochene Energie im Alltag. Dass der Genussmensch trotz der schweren Diagnose nicht auf öffentliche Auftritte verzichtet, hatte er schon bei früheren Veranstaltungen deutlich gemacht: Er erzählte offen, dass der Lymphdrüsenkrebs bereits seinen ganzen Körper befallen habe.

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017

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Imago Johann Lafer, Koch

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026