Dieser TV-Moment brachte Johann Lafers Eltern zum Weinen

Drei Sekunden im Fernsehen – und plötzlich liefen seinen Eltern die Tränen über das Gesicht. Johann Lafer (68), der gerade mit Lymphdrüsenkrebs kämpft, hat jetzt im Bild-Podcast "MayWay" über einen Schlüsselmoment seines Lebens gesprochen. Damals war der Starkoch in einem TV-Porträt über den Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann zu sehen – nur kurz, nur von der Seite. Doch seine Eltern erkannten ihn sofort. Und für Johann bedeutete dieser Moment alles: "Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte: Die waren stolz auf mich. Das erste Mal, wo die gesagt haben: Jetzt verstehen wir, was der arbeitet."

Das Verhältnis zu seinen Eltern war zeitlebens von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Lafer wuchs auf einem kleinen Bauernhof in der Oststeiermark auf, unter ärmlichen Verhältnissen. "Wir hatten nichts. Ich sag's so, wie es ist", erinnert er sich. Dennoch trägt er seiner Familie keine Bitterkeit nach: "Das war die Ehrlichkeit der Menschen, die es nicht anders wussten und kannten. Das ist kein Vorwurf." Die Prägungen aus dieser Zeit – die Wertschätzung für jedes Lebensmittel, der Respekt vor der Natur – haben ihn als Koch geformt. Dem Erfolg, den er später erreichte, folgten aber auch schwere persönliche Opfer: So verpasste er etwa die Geburt seines Sohnes, weil damals Bundeskanzler Gerhard Schröder (82) in seinem Restaurant frühstückte. "Das würde ich heute nicht mehr machen. Das war kompletter Schwachsinn. Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber und meiner Familie", gesteht Johann.

Seit Anfang des Jahres 2026 kämpft der Starkoch gegen Lymphdrüsenkrebs und unterzieht sich einer Chemotherapie. Die Behandlung hat ihm Kraft, Haare und Gewicht gekostet – seinen Lebenswillen jedoch nicht. "Sterben ist für mich keine Option", betonte er im Podcast. Die Erkrankung habe ihn vor allem dankbarer gemacht. "Ich will leben, arbeiten, lieben, weiter Ideen haben. Ich nehme nichts mehr als selbstverständlich hin und weiß meine Frau und meine Kinder und das Leben, das wir führen dürfen, noch einmal mehr zu schätzen", so Lafer. Die Angst vor dem Tod habe er durch den Abschied von seiner Schwiegermutter auf deren Sterbebett verloren. Sein einziger Wunsch: "Ich hoffe nur, dass ich noch möglichst lange Gast sein darf."

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Imago Johann Lafer, Januar 2026

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Imago Johann Lafer, Koch

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026

Dieser Drei-Sekunden-TV-Moment, der Lafers Eltern zu Tränen rührte – wie wirkt das auf euch? Total berührend – so schön, wenn Eltern stolz sind. Rührend, aber ein kurzer Auftritt wäre für mich kein Tränen-Moment. Ergebnis anzeigen