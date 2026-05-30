Starkoch Johann Lafer kämpft gegen schweren Lymphdrüsenkrebs

Mit einer erschütternden Nachricht hat sich Johann Lafer (68) nun erstmals auf Instagram öffentlich zu seiner Gesundheit geäußert: Der beliebte Fernsehkoch kämpft gegen Lymphdrüsenkrebs. Gegenüber Bild sprach der 68-Jährige jetzt offen über seine Erkrankung, die Monate des Leidens und die harte Therapie, die er gerade durchläuft. "Ich bin krank. Ernsthaft krank. Ich habe Lymphdrüsenkrebs", sagt er im Interview. Der Starkoch, der seine Krebserkrankung bislang für sich behalten hatte, trägt sichtbare Spuren der Krankheit: Er hat stark an Gewicht verloren, sein Haar ist ausgefallen.

Entdeckt wurde die Erkrankung bereits vor zweieinhalb Jahren – und das rein zufällig. "Meine Krankheit wurde bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt. Zufällig. Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts", erklärt Johann. Die Diagnose lautete Non-Hodgkin-Lymphom. Zunächst beobachteten die Ärzte die Lymphknoten, entfernten dann mehrere davon. Johann selbst versuchte, die Chemotherapie zunächst zu vermeiden, setzte auf Ernährung und alternative Methoden – doch der Krebs ließ sich nicht aufhalten. Im Januar 2026 verschlechterte sich sein Zustand dramatisch: Nachtschweiß, Schlafstörungen, überall geschwollene Lymphknoten. In der Mainzer Uniklinik konfrontierte ihn ein Team von Ärzten mit schockierenden Bildern. "Herr Lafer, jetzt müssen wir mal ganz deutlich reden", habe ein Arzt damals zu ihm gesagt, erinnert sich Johann noch genau. Er brach in Tränen aus: "Wenn du aus diesem Gebäude rausgehst, ist alles anders. Dann ist plötzlich völlig egal, welches Auto du fährst oder ob irgendwo Stau ist. Alles wird unwichtig."

Seitdem kämpft er mit Chemotherapie gegen den Krebs, hat bereits vier Zyklen hinter sich, 25 Kilogramm abgenommen und zeitweise seinen Geschmackssinn verloren. Doch die Therapie schlägt an: "Man sieht, dass die Knoten kleiner werden. Dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft." An Aufgeben denkt Johann nicht: "Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das. Ich habe noch so viel vor und so viele Ideen."

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Imago Johann Lafer, Koch

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Imago Starkoch Johann Lafer in Rangsdorf, Februar 2026

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RTL Johann Lafer, Fernsehkoch