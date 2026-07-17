Nebenwirkungen der Krebsbehandlung belasten Johann Lafer

Star-Koch Johann Lafer (68) kämpft derzeit gegen eine Krebserkrankung – und hat nun offen über die harten Nebenwirkungen seiner Behandlung gesprochen. Im Podcast "Rolling Pin Talks" schilderte er, womit er im Alltag zu kämpfen hat. Dabei betonte er, dass ihm weniger die körperlichen Strapazen der Erkrankung selbst zu schaffen machen. Vielmehr sind es die Begleiterscheinungen der Therapie, die seinen Alltag massiv beeinträchtigen – und das trifft ihn als leidenschaftlichen Koch ganz besonders hart.

Im Gespräch beschrieb Johann genau, welche Einschränkungen ihm den größten Kummer bereiten. "Ich habe keinen Geschmack, kann nichts essen und habe offene Finger", erklärte er. Besonders das Thema Essen belastet den Genießer sehr. "Mit Strohhalm essen zu wollen oder zu jemandem zu sagen: 'Kannst du mir das pürieren, weil ich es sonst nicht essen kann?' Das ist verdammt schwer", so der Koch. Diese Erfahrung, betonte er, wünsche er niemandem – ganz egal, ob man selbst koche oder nicht.

Trotz dieser schwierigen Phase gibt es auch ermutigende Nachrichten. Erst Ende Juni hatte sich Johann auf Instagram mit einem Update zu Wort gemeldet, das bei Fans und Weggefährten für Erleichterung sorgte: "Ich befinde mich auf einem guten Weg der Genesung. Meine behandelnden Professoren bewerten den Verlauf der Behandlung sehr positiv." Der gebürtige Österreicher ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Kochszene und wurde durch zahlreiche TV-Sendungen und sein Restaurant auf der Stromburg in Rheinland-Pfalz bekannt.

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Imago Johann Lafer, Juni 2026

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Imago Johann Lafer beim Shop-Opening und Meet & Greet bei Breuninger, April 2026

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Imago Johann Lafer, Januar 2026