An Krebs erkrankt: Johann Lafer weiß Leben mehr zu schätzen

Starkoch Johann Lafer (68) lebt seit einigen Wochen mit einer erschütternden Diagnose: Der 68-Jährige hat unheilbaren Lymphdrüsenkrebs, der Metastasen im ganzen Körper gestreut hat. Trotzdem blickt er mit erstaunlicher Gelassenheit auf seine Situation. Im Podcast "MayWay" der Bild-Zeitung sprach er jetzt offen darüber, wie sich sein Blick auf das Leben seitdem verändert hat – und dass er die Angst vor dem Tod überwunden hat. "Durch den Abschied von meiner Schwiegermutter auf dem Sterbebett habe ich diese größere Angst vor dem Tod verloren", erklärt er. Man sei "Gast auf Erden. Es ist endlich. Es wird nichts geben, was uns davon befreit." Er hoffe, "dass ich noch möglichst lange Gast sein darf".

Die Krankheit hat Johanns Sicht auf das Wesentliche grundlegend verändert. Er nehme nun "nichts mehr als selbstverständlich hin" und wisse seine Frau Silvia sowie seine beiden Kinder noch einmal mehr zu schätzen. "Ich will leben, arbeiten, lieben, weiter Ideen haben", sagt er. Auch ganz konkret plant die Familie etwas Schönes: Eine gemeinsame Reise nach Kreta steht an. Seine Familie sei "der Sinn hinter allem". Gleichzeitig blickt Johann auch selbstkritisch auf die Vergangenheit. Er bereue bis heute, bei der Geburt seines Sohnes nicht dabei gewesen zu sein, weil Bundeskanzler Schröder damals zum Frühstück in seinem Restaurant saß. "Das war kompletter Schwachsinn", sagt er. Er habe auch viele Schulfeste verpasst und sei oft nicht so präsent gewesen, wie er es sich gewünscht hätte. Trotzdem sei die Familie heute "ganz eng" zusammen.

Neben der emotionalen Last kämpft Johann auch körperlich gegen harte Nebenwirkungen seiner Therapie an. Im Podcast "Rolling Pin Talks" hatte er zuletzt erzählt, dass ihm vor allem der Geschmacksverlust und offene Finger zu schaffen machen. "Das wünsche ich niemandem, egal ob er Koch ist oder nicht", betonte er. Was er sich wünscht, das nach ihm bleibt? Er formuliert es bescheiden: "Vielleicht sagen irgendwann ein paar Leute: Wenn ich an den Lafer denke, dann denke ich an sein Wiener Schnitzel. Oder an seinen Kaiserschmarrn. Das würde mich glücklich machen."

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026

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Imago Johann Lafer, Januar 2026

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Imago Starkoch Johann Lafer in Rangsdorf, Februar 2026

Wie findet ihr Johanns gelassene Haltung zu seiner Diagnose? Unglaublich stark und berührend – das gibt Mut! Wirkt sehr nüchtern, aber verständlich – jeder geht anders damit um. Ergebnis anzeigen