Coleen Nolan schockiert Kinder mit Wutausbruch über Ruhm

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Nolans Uncensored" hat Coleen Nolan (61) mit einem überraschenden Ausbruch für einen peinlich berührenden Moment gesorgt. Die Moderatorin und Sängerin diskutierte gemeinsam mit ihrem Sohn Shane Richie Jr. und ihrer Tochter Ciara Fensome über Schulerinnerungen, den Druck während der Teenagerjahre und die Fehler, die man in dieser Zeit macht. Als das Gespräch auf den Wert von Schulabschlüssen kam und ihre Kinder den Prüfungsdruck relativierten, rastete Coleen aus – und warf Shane und Ciara vor, von ihrem Ruhm und ihrem Geld zu leben.

Die Britin hatte zuvor noch eine wichtige Botschaft an ihre Hörer gerichtet – nämlich, dass man Safer Sex praktizieren und für die Schule lernen solle. Dann ergänzte sie mit einem Lachen: "Ignoriert meine Kinder – denn sie leben von meinem verdammten Ruhm, und ich bezahle für das meiste davon!" Während Coleen in schallendes Gelächter ausbrach, reagierten Shane und Ciara zunächst mit fassungslosen Blicken. Doch Shane gab seiner Mutter schließlich recht: "Weißt du, was am meisten wehtut? Es stimmt verdammt nochmal!", sagte er laut im Podcast.

Coleen hat ihre insgesamt drei Kinder mit zwei verschiedenen Männern. Shane und seinen Bruder Jake Roche bekam sie mit ihrem ersten Ehemann Shane Richie, Tochter Ciara mit ihrem zweiten Mann Ray Fensome. Dass das Verhältnis zu ihrem Ex Shane Richie bis heute nicht das wärmste ist, zeigte sich ebenfalls in einer Podcast-Folge: Als ihr Sohn erwähnte, dass er mit seinem Vater in den Urlaub fahre und seine Mutter fragte, ob sie mitkommen wolle, antwortete Coleen nur knapp: "Nein!"

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Getty Images Coleen Nolan bei den Royal Television Society Programme Awards 2026 im Grosvenor House Hotel in London

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Getty Images Coleen Nolan, britische TV-Bekanntheit

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Getty Images Shane Richie, Schauspieler

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