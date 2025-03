Linda Nolans (†) Bruder Brian ist auch an Krebs erkrankt

Die Nolan-Familie muss erneut eine erschütternde Nachricht verkraften. Nur drei Tage nach der Beisetzung seiner Schwester Linda Nolan, die im Januar nach einem 20-jährigen Kampf gegen Krebs an den Folgen einer schweren doppelten Lungenentzündung starb, wurde bei Brian Nolan Prostatakrebs im zweiten Stadium diagnostiziert. Die Familie hatte zuvor bereits ihre Schwester Bernie Nolan (✝52) 2013 an Brustkrebs verloren; nun ist Brian das fünfte von acht Geschwistern, das von dieser Krankheit betroffen ist. "Ich will einfach nur, dass Krebs uns in Ruhe lässt", meinte Brian traurig gegenüber The Mirror. Den Moment der Diagnose beschrieb er als "wie von einem Zug erfasst zu werden".

Die Nolans, die durch ihre Girlband in den 1970er-Jahren berühmt wurden, haben über die Jahre mit zahlreichen Krebserkrankungen zu kämpfen gehabt. Bei Anne wurde 2000 und erneut 2020 Brustkrebs festgestellt, während Coleen, bekannt aus der TV-Show "Loose Women", 2023 Hautkrebs diagnostiziert bekam. Die Familie sucht jetzt in einer genetischen Klinik Antworten darauf, warum Krebs scheinbar immer wieder in ihrer Blutlinie auftaucht. Brian, der bald operiert wird, bleibt indes hoffnungsvoll: "Der Urologe sagte: 'Wir werden dies behandeln und heilen', und ich konzentriere mich darauf." Er betonte auch, dass der Zusammenhalt der Familie ihm Kraft gibt.

Linda Nolans Tod hinterließ eine schmerzhafte Lücke in der Familie, doch sie erinnerten sich mit viel Liebe an sie. Ihre letzten Tage verbrachte Linda umgeben von 20 Angehörigen, die laut Brian alle Krankenhausregeln "gebrochen" hätten, um sie nicht alleine gehen zu lassen. Linda war eine starke Persönlichkeit, die selbst in schwierigen Zeiten weiterhin willensstark blieb. "Ich hoffe, dass ich auch nur halb so viel Mut wie Linda haben werde", sagte Brian über seine eigenen anstehenden Herausforderungen gegenüber demselben Magazin.

Getty Images Geschwister von Linda Nolan, Februar 2025

Getty Images Linda Nolan im Jahr 2013