Streit: Coleen Nolan sah ihre Enkelin sieben Jahre nicht

Coleen Nolan (60) muss einen bitteren Einschnitt verkraften: Die Sängerin und TV-Persönlichkeit konnte ihre Enkelin Amelia Rose seit fast sieben Jahren nicht mehr sehen. Grund ist ein Streit zwischen Coleens Sohn Shane Jnr und der Mutter des Kindes, Emma Kivell. Die Differenzen begannen laut Daily Mail nach der Trennung von Shane Jnr und Emma und eskalierten durch persönliche Konflikte – unter anderem, als Shane Jnr die Schwangerschaftsverkündung seiner neuen Partnerin Kimberley Sallis öffentlich machte. Seitdem gibt es keinen Kontakt zwischen Oma und Enkelin. Ob es jemals eine Versöhnung geben wird, ist ungewiss. Für Coleen bleibt der Wunsch nach Nähe zu ihrer Enkelin ein offenes Kapitel – sieben Jahre voller Schmerz und Distanz.

Shane Jnr und Emma Kivell trafen sich während ihrer Arbeit in einem Ferienresort und lernten sich dort näher kennen. Aus der zunächst flüchtigen Begegnung entwickelte sich eine Beziehung, die zwar kurzlebig war, aber dennoch ein bleibendes Ergebnis hinterließ: die Geburt ihrer Tochter Amelia Rose. Doch aufgrund persönlicher Differenzen und fehlender Harmonie trennten sich die Wege rasch, was auch die Familienbande negativ beeinflusste. Die Wogen glätteten sich seither nicht, und selbst bedeutende Familientreffen wie Shanes Hochzeit 2022 fanden ohne Amelia statt.

Coleen, die einst bei der Geburt ihrer Enkelin von einem "überwältigenden Moment" gesprochen hatte, äußert sich derzeit nicht zu den Spannungen. Ihre Rolle als geliebte Großmutter wurde durch diese Entwicklungen auf eine harte Probe gestellt. Die 60-Jährige war in den letzten Jahren vor allem durch ihre Moderationsarbeiten und als Teil einer berühmten Musikerfamilie bekannt. Ihr privates Leben jedoch bleibt ein wiederkehrendes Thema in der Presse, das häufig ihre zerrütteten Beziehungen und familiären Konflikte in den Fokus rückt.

Getty Images Coleen Nolan, "Loose Women"-Star

Getty Images Collen Nolan im Januar in England

Getty Images Coleen Nolan, britische TV-Bekanntheit