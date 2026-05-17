Affäre: Coleen Nolans Schwester schlief mit ihrem Freund

Mit tränenerstickter Stimme hat Coleen Nolan (61) in der aktuellen Staffel von "Celebs Go Dating" ein schmerzhaftes Kapitel ihres Liebeslebens offenbart. In der E4-Datingshow, die in diesem Jahr in Teneriffa gedreht wird, sprach die Sängerin und Moderatorin gegenüber den Experten der Sendung offen über ihre Erfahrungen mit untreuen Partnern. Dabei packte sie eine besonders erschütternde Geschichte aus: Ihr damaliger Freund, mit dem sie zwei Jahre zusammen gewesen war, hatte sie mit ihrer eigenen Schwester betrogen – und das ebenfalls über zwei ganze Jahre. "Ich war zwei Jahre mit ihm zusammen, und dann war er mit meiner Schwester zusammen. Zwei Jahre. Wir lebten zusammen", sagte Coleen unter Tränen.

Der Verrat hatte dramatische Folgen für das Verhältnis zu ihrer Schwester. "Wir hatten über 20 Jahre lang kein Gespräch nach dem Vorfall", erklärte sie. Trotzdem entschied sie sich letztlich für die Versöhnung: "Ich werde meine Schwester nicht seinetwegen verlieren, denn er ist es nicht wert." Coleen erwähnte, dass es sich um eine ihrer Schwestern handelt, die inzwischen verstorben ist – ohne jedoch einen Namen zu nennen. Expertin Tara Suwinyattichaiporn sprach Coleen direkt auf das Erlebte an und erklärte: "Egal wie viele Jahre vergangen sind – wenn man nicht bewusst daran gearbeitet hat, ist man immer noch dieselbe Person, die damals nicht für sich eingestanden hat, als jemand sie nicht respektiert hat."

Zu den schmerzhaften Enthüllungen gesellten sich auch aktuelle Enttäuschungen in der Show: Gleich zwei ihrer Dates, Steve und Andy, signalisierten am Ende des Teneriffa-Trips, dass sie Coleen nicht wiedersehen wollen. "Ich will, dass mich der Boden verschluckt. Ich bin wirklich verletzt, weil ich wirklich dachte, Steve würde aufstehen", sagte sie sichtlich betroffen. Die Dating-Experten versicherten ihr daraufhin, alles daran zu setzen, den richtigen Mann für sie zu finden. Coleen ist eine von sechs Schwestern der bekannten irisch-britischen Nolan-Familie. Zwei ihrer Schwestern sind inzwischen verstorben: Bernie Nolan (†52) erlag 2013 nach dreijährigem Kampf dem Brustkrebs, Linda Nolan starb 2025 an derselben Krankheit. In der aktuellen Staffel von "Celebs Go Dating" ist Coleen gemeinsam mit weiteren prominenten Gesichtern auf Partnersuche – darunter Love Island-Star Gabby Allen und Rapper Professor Green (42).

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Getty Images Collen Nolan im Januar in England

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Getty Images Coleen Nolan bei den Royal Television Society Programme Awards 2026 im Grosvenor House Hotel in London

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Getty Images Coleen Nolan, "Loose Women"-Star