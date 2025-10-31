"Bitte nicht:" Coleen Nolan über die Beziehung ihrer Tochter

Coleen Nolan (60) hat im Podcast "Loose Women: Just Between Us" Einblicke in ihre anfänglichen Bedenken bezüglich der Beziehung ihrer Tochter Ciara gegeben. Die Sängerin und Moderatorin sprach gemeinsam mit Co-Moderatorin Jane Moore (63) über die Sorgen einer Zuhörerin zur Partnerwahl ihrer Tochter. Dabei erinnerte sich Coleen an ihre eigene erste Begegnung mit Maxx Innes, dem Verlobten ihrer Tochter Ciara. Maxx, ein Gitarrist in der Band von Coleens Sohn Shane Jr, hatte damals Ciaras Interesse geweckt. Als diese bei einem Familienfest gestand, Maxx besonders attraktiv zu finden, dachte Coleen zuerst: "Oh Gott, bitte nicht noch ein Musiker."

Trotz ihrer anfänglichen Vorbehalte änderte Coleen schnell ihre Meinung, als sie Maxx besser kennenlernte. "Er ist absolut brillant", schwärmte sie über ihren designierten Schwiegersohn, den sie mittlerweile als einen "netten jungen Mann" bezeichnet. Im April des vergangenen Jahres stellte sich heraus, wie ernst es dem Paar miteinander ist – Maxx machte Ciara während eines gemeinsamen Urlaubs in Vietnam einen Heiratsantrag. Ciara teilte die freudige Nachricht über Social Media und beschrieb den Moment als "wie ein Märchen". Auch Coleen zeigte sich begeistert und postete ein herzliches Bild auf Instagram, in dem sie ihre Freude und Liebe für das Paar ausdrückte.

Ciara und Maxx erwarten nun ihr erstes gemeinsames Kind, wie Coleen stolz berichtete. Die Beziehung ihrer Tochter ist für Coleen ein weiterer Beweis dafür, dass sich auch anfangs skeptische Verbindungen zu etwas Besonderem entwickeln können. Coleen selbst hat über die Jahre viel Erfahrung mit Beziehungen gesammelt, da sie Mutter von drei Kindern aus zwei unterschiedlichen Partnerschaften ist. Ihr herzliches Verhältnis zu ihrer Tochter und die Freude über Maxx spiegeln auch ihre enge Bindung zur Familie wider – vor allem, da mittlerweile nicht nur Ciara, sondern auch Maxx ein wertvoller Teil davon geworden ist.

Getty Images Coleen Nolan bei der Beerdigung ihrer Schwester Linda Nolan an der St Paul’s Church in Blackpool

Getty Images Coleen Nolan im September 2012

Getty Images Coleen Nolan in Manchester, Mai 2018

