Während Sex: Coleen Nolans Ex wollte Pornos laufen lassen

Coleen Nolan (60) teilte in einer aktuellen Podcast-Folge von "Loose Women: Just Between Us" eine persönliche und emotionale Geschichte, die sie lange belastete. Die Sängerin und Moderatorin gab preis, dass sie sich in einer früheren Beziehung oft unsicher fühlte, weil ihr Partner beim Sex immer Pornografie laufen lassen wollte. "In so einer Situation fragt man sich irgendwann, ob man selbst überhaupt noch im Mittelpunkt steht, oder ob man nur ein Mittel zum Zweck ist", erklärte Coleen offen. Diese Erfahrung habe sie dazu gebracht, klare Grenzen zu setzen und letztlich die Beziehung zu beenden.

Mittlerweile hat Coleen ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen. Vor etwa einem Jahr trennte sie sich von ihrem damaligen Partner Michael Jones und zog aufs Land. Dort richtete sie sich ein neues Zuhause auf einer Farm in North Staffordshire ein. Laut ihr waren die letzten Jahre trotz aller Herausforderungen einige der besten ihres Lebens. Sie habe gelernt, allein zu sein, ihre Komfortzone zu verlassen und neue Seiten an sich zu entdecken. Gleichzeitig genießt Coleen die Freiheit, die mit diesem Lebenswandel einhergeht – und hat neuen Mut gefasst, sich ihren eigenen Bedürfnissen zu widmen.

Doch auch ihre Familie schenkt ihr viel Halt und Freude. Der jüngste Grund zum Feiern: Ende Oktober konnte Coleen die Geburt ihres dritten Enkels, Sidney Ray, feiern. Auf Instagram zeigte sich die stolze Großmutter emotional, als sie Fotos von ihrer Tochter Ciara mit dem neugeborenen Baby teilte: "Ich bin überwältigt von Liebe, Stolz und Glück." Sidney ist Ciaras erstes Kind, während Coleen bereits zwei weitere Enkel hat. Diese glücklichen Momente zeigen, dass Coleen trotz persönlicher Rückschläge und Neuanfänge in der Liebe ihren Platz gefunden hat und vor allem im Kreise ihrer Familie ihren Frieden genießt.

Instagram / coleen_nolan Coleen Nolan im August 2023

Getty Images Collen Nolan im Januar in England

Getty Images Coleen Nolan im Mai 2023