Inka Bause verzichtet bei 40 Grad komplett auf ihr Make-up

Inka Bause (57) meldete sich gestern während der Rekordhitze bei ihren knapp 100.000 Followern. Dabei zeigte sich die Moderatorin auf Instagram ganz natürlich und erklärte: "Heute mal bei 40 Grad einen ungeschminkten Gruß von mir. Ich schmiere mir jetzt doch nicht bei den Temperaturen Make-up ins Gesicht." In ihrem Post wünschte sie allen ein gutes Durchhaltevermögen durch die heißen Tage und bat gleichzeitig darum, auch an Tiere zu denken: "Stellt doch bitte eine kleine Schale mit frischem Wasser auf den Balkon, in den Garten oder vor die Haustür. Für Igel, Eichhörnchen, Bienen, Hummeln, Vögel und viele andere Tiere kann das gerade jetzt überlebenswichtig sein."

Dabei lässt es die Moderatorin nicht bei einem einfachen Aufruf zu mehr Tierfreundlichkeit bewenden. Sie berichtet auch, wie gut es ihr selbst tut, ein Schälchen mit frischem Wasser bereitzustellen: "Ich fühle mich gerade wie ein kleiner Lebensretter - ein so schönes Gefühl." Außerdem nutzt sie den Post für eine klare Warnung an alle Sportbegeisterten: Wer mittags bei solchen Temperaturen joggen geht, handelt ihrer Meinung nach nicht gesund – und die Notärzte hätten gerade ohnehin genug zu tun. Dass die Bauer sucht Frau-Moderatorin dabei komplett auf Schminke verzichtet, kommt bei ihren Fans gut an. Ein Follower kommentiert unter dem Beitrag: "Das lass ich auch sein - Make-up bei der Hitze ist nichts. Machst du schon richtig."

Inka gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens und ist für ihre offene und direkte Art bekannt. Erst kürzlich sprach sie in einem Interview mit dem Magazin Myillu unverblümt über schwierige Erfahrungen in ihrer Karriere und erklärte, warum sie sich damals die Haare kurz geschnitten hatte. Damals sah sie sich immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen Produzenten, Plattenbosse und TV-Verantwortliche berufliche Chancen offenbar an persönliche Erwartungen knüpften. "Ich glaube, ich habe mir deswegen die Haare abgeschnitten. Weil es immer wieder auf das Eine mit den Produzenten hinauslief und wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht", erzählte sie.

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Getty Images Inka Bause, Moderatorin

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Instagram / inka.bause "Bauer sucht Fau"-Moderatorin Inka Bause, Juni 2026

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Instagram / inka.bause Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"