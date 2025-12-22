So bewegend ist Simone & Franks "Bauer sucht Frau"-Reunion

Wartet ein Liebesglück auf dem Gnadenhof? Zwischen den Bauer sucht Frau-Kandidaten Simone und Frank entwickelten sich während der Hofwoche Gefühle – der Logistiker machte der leidenschaftlichen Tierretterin sogar eine kleine Liebeserklärung. Sie erwiderte seine Gefühle, aber mit Vorsicht, weil sie schon viele schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit machen musste. Beim großen Wiedersehen folgt nun die traurige Erkenntnis: Nach dem Ende der Hofwoche entwickelte sich nicht die große Liebe bei Simone und Frank. Tatsächlich haben sie sich nie wieder gesehen.

Warum es nicht geklappt hat, begründen Simone und Frank auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Frank erklärt, er habe keine Zeit gehabt. "Ich wollte mir Zeit nehmen, aber es hat einfach nicht funktioniert", rechtfertigt er sich. Moderatorin Inka Bause (57) findet daraufhin klare Worte: "Oh, das ist eine sche*ß Erklärung." Die 57-Jährige hat Tränen in den Augen, bei Simone sind längst alle Dämme gebrochen. Frank gesteht sich schließlich ein: "Die Entfernung ist ziemlich krass. Die Hofarbeit auch, da muss man auch viel tun. Ich muss ehrlich sagen, mir bleibt ein bisschen die Spucke weg." Simone sieht das anders. "Ich glaube, er ist zu lange Single, um eine Beziehung einzugehen", resümiert die gelernte Altenpflegerin unter Tränen.

Nach dem traurigen Gespräch bei Inka suchen die beiden unter vier Augen eine weitere Aussprache. Frank gesteht sich ein, nicht die richtigen Worte gefunden zu haben, und er entschuldigt sich zähneknirschend bei Simone. Der 57-Jährige betont, dass seine Gefühle auf dem Hof ernst gemeint gewesen seien. Als Simone fragt, wieso er sich nicht gemeldet hat, gibt er zu verstehen: "Ich hab gedacht, du willst nichts von mir wissen." Simone winkt ab und erklärt, sie wollte umworben werden, das habe Frank eben nicht gemacht. Der Abend findet ein trauriges Ende, als Frank zugibt: "Ich bin immer noch in Simone verliebt, das bin ich wirklich."

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Simone und Frank

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Frank und Simone und Inka Bause

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Frank und Simone