Darum schnitt sich Inka Bause damals ihre Haare kurz

Inka Bause (57) ist heute eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands – doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Im Gespräch mit dem Magazin Myillu, über das die Abendzeitung berichtet, spricht die 57-Jährige offen über eine schwierige Phase in ihrer Karriere. Damals sah sie sich immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen Produzenten, Plattenbosse und TV-Verantwortliche berufliche Chancen offenbar an persönliche Erwartungen knüpften. Und sie erklärt nun auch, warum sie sich damals ihre Haare kurz schnitt: "Ich glaube, ich habe mir deswegen die Haare abgeschnitten. Weil es immer wieder auf das Eine mit den Produzenten hinauslief und wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht."

Die Moderatorin schildert, wie belastend diese Zeit für sie gewesen sei. "Nach der Wende ist mir das immer wieder passiert. Ich kam regelmäßig nach Hause und heulte wie ein Schlosshund", erzählt sie. Besonders frustrierend sei gewesen, dass sie dann mit ansehen musste, wie andere Bewerberinnen die Jobs bekamen, die sie sich erhofft hatte. "Ich war total verzweifelt. Ich habe ja auch ums Überleben gekämpft, brauchte das Geld", erinnert sich Inka. Der Durchbruch kam schließlich 2005, als sie die Moderation von Bauer sucht Frau übernahm. Noch heute sei sie dafür dankbar – besonders einem damaligen RTL-Redakteur gegenüber, auf den sie bis heute "ein Hohelied" singe. Außerdem verrät sie: "Ich würde die Sendung nicht moderieren, wenn nicht die wichtigsten Entscheider homosexuell gewesen wären. Verrückt, oder?"

Inka wurde am 21. November 1968 in Leipzig geboren und begann ihre Karriere zunächst als Sängerin, bevor sie als Moderatorin bekannt wurde. Mit "Bauer sucht Frau" wurde sie schließlich zum festen Fernsehgesicht auf RTL. Die Sendung, bei der sie Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe begleitet, läuft inzwischen seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich – und Inka ist von Beginn an das Gesicht der Kuppelshow. Über die schwierigen Stationen, die ihr auf dem Weg dorthin begegneten, hat sie bislang nur selten öffentlich gesprochen.

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Getty Images Inka Bause, Moderatorin

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Getty Images Inka Bause, Moderatorin

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RTL / Pascal Buenning Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"