Überraschendes Geständnis: Inka Bause lügt beim Liebesleben

Inka Bause (56), bekannt aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, hat ein überraschendes Geständnis abgelegt. In der Sendung "MDR um 4" spielte sie mit Moderator René Kindermann das Spiel "Die verflixte Sieben" und beantwortete dabei auch persönliche Fragen. Gefragt, welche Frage sie häufig mit einer Lüge beantworte, sagte Inka: "Mit einer Lüge antworte ich, wenn ich sage, ich bin seit 15 Jahren Single." Damit räumte die Moderatorin ein, dass diese Aussage nicht ganz der Wahrheit entspricht und sie in den vergangenen Jahren durchaus schöne Momente in Zweisamkeit erlebt habe. Ganz vergeben sei sie jedoch aktuell nicht, wie sie klarstellte.

Der Einblick in ihr Privatleben überraschte viele, schließlich ist Inkas Single-Status seit Jahren ein wiederkehrendes Thema der Berichterstattung. Während sie in ihrem Format regelmäßig dafür sorgt, dass Landwirte wie Uwe und Iris Abel oder Josef und Narumol zueinanderfinden, lief es bei ihr selbst offenbar nicht immer nach Plan. Dennoch zeigt sich Inka stets souverän und humorvoll. In der TV-Sendung ließ sie zudem durchblicken, dass ihre letzte Beziehung schon einige Zeit her ist, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen. Ihre Aussage, sie sei keine 15 Jahre "entbehrungsfrei" gewesen, ließ Raum für Interpretationen.

Inka, die sich stets offen und direkt gibt, hat schon mehrfach betont, dass sie mit ihrem Singleleben zufrieden sei. Gerüchte, dass sie möglicherweise homosexuell sei, hatte die Moderatorin in der Vergangenheit selbstbewusst von sich gewiesen. Inka erklärte einst, sie brauche keinen Partner, um glücklich zu sein, und dass sie sich nicht mit falschen Fassaden beschäftige. Doch ihr jüngstes Bekenntnis beweist, dass auch eine Frau wie Inka hin und wieder private Details zurückhalten kann – sei es durch eine bewusste Entscheidung oder einfach, um in der Öffentlichkeit nicht alles von sich preiszugeben.

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

Getty Images Inka Bause bei der Berliner Fashion Week