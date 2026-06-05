Emotional: "Bauer sucht Frau International"-Dame bricht ab

Bei Bauer sucht Frau International gibt es in dieser Staffel einen besonders emotionalen Moment: Kandidatin Ariane beendet die gemeinsame Hofwoche auf dem Anwesen von Turner in Schweden vorzeitig – und das nach gerade einmal sechs Tagen. Der gebürtige Ire hatte sich von Beginn an nur für Ariane entschieden, obwohl sich mehrere Frauen auf ihn beworben hatten. Beide schienen von Anfang an gut zu harmonieren. Doch während Turner bereits von Schmetterlingen im Bauch sprach und auf eine gemeinsame Zukunft hoffte, kamen bei Ariane plötzlich starke Zweifel auf. Die Szenen sind in Folge 6 der Sendung, die nach einem Tief mit steigenden Quoten überzeugen kann, zu sehen, die RTL am Dienstag ausgestrahlt hat, und die vorab bereits bei RTL+ verfügbar waren.

Als Grund für ihren Abbruch nannte die zweifache Mutter gegenüber dem Sender, dass sie emotional sehr stark an ihrem gewohnten Zuhause hänge. "Ich habe schon ganz schön Sehnsucht nach Zuhause." Zudem habe sie in den vergangenen Tagen gemerkt, dass die charakterlichen Unterschiede zwischen ihr und Turner doch zu groß seien. "In den letzten Tagen hat sich herauskristallisiert, dass es doch nicht so gut passt, wie es den Anschein hatte", erklärte sie. In einem Vier-Augen-Gespräch eröffnete Ariane Turner schließlich ihren Entschluss. "Es tut mir echt richtig leid, ich hab dich echt gerne", sagte sie, fügte aber hinzu, dass sie nicht "herzaubern kann, was nicht ist." Turners Reaktion auf die Worte ließ tief blicken: Fassungslos und sprachlos setzte er sich ins Auto und fuhr weg – und brach damit den Dreh vorzeitig ab.

Nach seinem Abgang fanden die beiden jedoch noch einmal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen – allerdings abseits der Kameras. Ariane berichtete RTL von dem Gespräch: "Dann haben wir nochmal in aller Wertschätzung gesagt, dass wir beide die Hofwoche genossen haben, auch wenn der Ausgang jetzt blöd ist, aber wir hatten eine gute Zeit zusammen." Turner selbst stellte sich nach seinem Abgang nicht erneut vor die RTL-Kamera. Ariane hingegen äußerte die Hoffnung, dass die beiden künftig freundschaftlich verbunden bleiben. "Ich wünsche ihm von Herzen, dass er glücklich wird", sagte sie. Moderatorin Inka Bause (57) begleitet die Auswanderer des Ablegers von Bauer sucht Frau bereits seit Jahren auf ihrer Liebessuche, die manchmal auch in einer Ehe gipfelt, in aller Welt.

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026

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RTL Turner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin