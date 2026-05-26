"Bauer sucht Frau" sichert sich Quotensieg am Vorabend

Am Pfingstmontag war "Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern" der klare Sieger am Vorabend: 1,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ab 19:05 Uhr bei RTL ein, um gemeinsam mit Moderatorin Inka Bause (57) die 18 neuen Single-Bauern der 22. Staffel kennenzulernen. Damit sicherte sich die Kuppelshow in den Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen sowie der 14- bis 49-Jährigen laut dem Sender RTL jeweils den Spitzenplatz auf dem Sendeplatz – mit Marktanteilen von 10,8 beziehungsweise 12,1 Prozent.

Auch der Primetime-Ableger Bauer sucht Frau International schlug sich am selben Abend stark: Die dritte neue Folge, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurde, verfolgten insgesamt zwei Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Dabei wurden Geschichten aus Kanada, Österreich, Schweden und weiteren Ländern gezeigt, was einem Marktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen entspricht. Wer noch nicht genug bekommen hat: Die vierte neue Folge läuft heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL, und auf RTL+ ist bereits Folge 5 abrufbar.

Die neue nationale Staffel ist für Herbst 2026 geplant. Unter den Kandidaten, die Inka auf der Suche nach der großen Liebe begleiten wird, sind unter anderem der 67-jährige Hubertus aus dem Breisgau, der seit 14 Jahren als Single lebende Björn aus Hessen und die 22-jährige Pferdetrainerin Melina aus dem Ederbergland. Auch Realitystar Tobias Pankow (41) ist dabei: Der 41-Jährige hofft, auf seinem Hof im Ruppiner Land endlich die passende Partnerin zu finden. Wer sich selbst als Kandidatin oder Kandidat bewerben möchte, kann das online unter RTL.de/bewerben oder telefonisch tun.

Anzeige Anzeige

RTL Die ersten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten der 22. Staffel: Björn, Melina und Andi

Anzeige Anzeige

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit