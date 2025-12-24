Hat sich Inka Bause schon einmal in einen Bauern verguckt?

Seit zwei Jahrzehnten ist Inka Bause (57) das Gesicht von Bauer sucht Frau und verhilft mit ihrer charmanten Art Single-Landwirten zur großen Liebe. Doch wie sieht es eigentlich bei der Moderatorin selbst aus? Im Interview mit Bild verriet sie, dass sie durchaus beeindruckende Männer im Rahmen der Show kennengelernt habe. "Ich habe schon tolle Bauern getroffen. Wirklich beeindruckende Männer. Aber die machen mir keinen Hof", erklärte sie offen. Für sie sei jedoch klar, dass ihre Herkunft aus der Großstadt nicht ideal für ein Farmerleben ist: "Die wissen genau, was sie wollen, und dass ich vielleicht nicht die bin, die bleibt."

In der aktuellen Staffel feierte Inka nicht nur ihr 21-jähriges Jubiläum in der Show, sondern auch einen großen Erfolg in den Einschaltquoten. Mit über 15 Prozent Marktanteil könnte "Bauer sucht Frau" kaum erfolgreicher sein – ein Umstand, den Inka teilweise auf Veränderungen hinter den Kulissen zurückführt. "Ich hab' vor der aktuellen Staffel gesagt: Ich will das nicht mehr. Dieses 'Hallo und herzlich willkommen', das war mir zu altbacken. Ich wollte keine brave Ansage-Tante mehr sein. Ich wollte es moderner, frischer, näher an den Sehgewohnheiten der Menschen", sagte sie zu ihrer Entscheidung. Die Lockerheit und Nähe, die sie in die Show eingebracht hat, scheinen bei den Fans gut anzukommen. Besonders begeistert ist sie in dieser Staffel von Bauer Friedrich, dessen Geschichte ihrer Meinung nach ganz Deutschland bewegt.

Vor einem Monat überraschte die Moderatorin dann mit einem unerwarteten Geständnis in der Sendung "MDR um 4". Auf die Frage, worüber sie häufig lüge, gab sie ganz offen zu: "Mit einer Lüge antworte ich, wenn ich sage, ich bin seit 15 Jahren Single." Damit stellte sie klar, dass diese Aussage nicht ganz stimmt und sie in den letzten Jahren durchaus schöne Momente zu zweit erlebt hat. Komplett vergeben war sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht, wie sie im Gespräch weiter erklärte.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Bause, Moderatorin