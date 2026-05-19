"Bauer sucht Frau International"-Video teasert Verlobung an

In der achten Staffel von Bauer sucht Frau International deutet vieles auf ein spektakuläres Finale hin. Bereits im Trailer wird klar, dass die neue Runde der Kuppelshow von intensiven Emotionen geprägt ist. Moderatorin Inka Bause (57) eröffnet die Staffel mit den Worten: "Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch die Liebe fürs Leben finden kann." Acht Singles aus verschiedenen Ländern begeben sich erneut auf die Suche nach einer Partnerin oder einem Partner. Der Trailer zeigt Tränen, Konflikte und romantische Momente – und offenbar auch eine große Überraschung: Ein Landwirt kniet vor seiner Hofdame nieder und öffnet eine Schmuckschachtel! Die Szene lässt vermuten, dass im Finale ein Heiratsantrag stattfinden könnte. Ob es tatsächlich zu einer Verlobung kommt, bleibt jedoch bis zur Ausstrahlung offen.

Besonders im Fokus steht Milchbauer Andreas aus Südtirol, der nach zwei Jahren als Single wieder bereit für eine Beziehung ist. Drei Frauen – Daniela, Katharina und Jasmin – reisen an, um ihn kennenzulernen. Vor allem Katharina zeigt sich früh emotional: Als sie Andreas erstmals trifft, spricht sie von "Liebe auf den ersten Blick". Nach intensiven Einzelgesprächen entscheidet sich Andreas für Jasmin und Katharina. Für Katharina ist das ein überwältigender Moment: "Ich hätte es nie gedacht", sagt sie unter Tränen. Sie betont, dass sie für ihre Chance kämpfen werde. Die Szenen zeigen, wie stark die Gefühle in dieser Staffel sind und wie ernst die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Teilnahme nehmen.

Die internationale Ausgabe von Bauer sucht Frau bleibt auch deshalb so erfolgreich, weil sie immer wieder echte und langfristige Beziehungen hervorbringt. Besonders prägend ist die Geschichte von Gerald Heiser (41), dem Rinderfarmer aus Namibia, der 2018 in der ersten Staffel seine heutige Ehefrau Anna (35) kennenlernte. Ihre Verbindung entwickelte sich bereits während der Dreharbeiten zu einer stabilen Partnerschaft, die noch im selben Jahr in einer Hochzeit in Polen mündete. Mittlerweile haben die beiden die Farm verkauft und sind mit den Kindern nach Polen gezogen. Zuletzt hat das Paar einige Krisen durchlebt – auch eine Scheidung stand im Raum. Doch die beiden kämpften sich daraus. "Das war die allerletzte Chance und es hat Gott sei Dank geklappt. Das zeigt einfach nur, dass wir zusammengehören", so Anna und Gerald bei RTL. "Bauer sucht Frau International" ist immer montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen, vorab bereits auf RTL+.

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

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