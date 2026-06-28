Kate bricht Royal-Regel und zeigt Wärme und Herzlichkeit

Beim diesjährigen Royal Ascot ist Prinzessin Kate (44) nach zwei Jahren krankheitsbedingter Abwesenheit strahlend auf die berühmte Pferderennbahn zurückgekehrt – und sorgte dabei für einen ganz besonderen Moment. In einem leuchtend gelben Ensemble begrüßte die Prinzessin von Wales ihre Schwägerin Alizée Thevenet, die Ehefrau ihres jüngeren Bruders James Middleton (39), mit herzlichen Küssen und einer innigen Umarmung. Diese ungezwungene Geste ließ viele Royal-Beobachter aufhorchen – denn sie erinnert direkt an Aussagen, die Herzogin Meghan (44) einst in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" über die angebliche Kälte der Royals gemacht hatte.

In der Doku hatte Meghan geschildert, wie fremd ihr die britische Zurückhaltung bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Kate gewesen sei: "Ich war jemand, der umarmt – ich habe immer umarmt. Mir war nicht bewusst, dass das für viele Briten sehr befremdlich ist." Auch Prinz Harry (41) beschrieb in seinen Memoiren "Spare" einen ähnlichen Eindruck: Als Meghan seinen Bruder William beim ersten Treffen spontan umarmte, soll dieser "völlig erschrocken" reagiert haben. Die Bilder vom Royal Ascot sorgten auf der Plattform X für rege Diskussionen. Ein Nutzer schrieb: "Sie umarmt ihre Schwägerin doch. Hm. Jemand hat wohl gelogen." Das Magazin Marie Claire UK berichtete zudem unter Berufung auf einen anonymen Insider, dass Meghan inzwischen selbst Bedauern empfinde und Frieden mit Kate schließen wolle. Kates Reaktion darauf soll jedoch "bestenfalls höflich" ausgefallen sein, ohne Meghan dabei zu ermutigen oder willkommen zu heißen.

Kates Rückkehr beim Royal Ascot war nicht nur wegen der familiären Geste ein Hingucker. Die Prinzessin von Wales gilt schon lange als echte Stilikone – Modeexpertin Amanda Wakeley schwärmte unlängst in der Daily Mail davon, dass Kate bei öffentlichen Auftritten stets Maßstäbe setze, angefangen beim legendären Brautkleid aus dem Jahr 2011 bis hin zu ihren jüngsten Auftritten als Hochzeitsgast. Auch beim Royal Ascot bewies Kate erneut ihr modisches Gespür und zog damit nicht nur als Royal, sondern auch als Stilvorbild alle Blicke auf sich.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, und Alizée Thevenet lachen beim Royal Ascot 2026 in Ascot

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Getty Images Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026

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Instagram / jmidy James Middleton und Alizée Thevenet, August 2021