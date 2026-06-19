Kates Mode-Tricks: Darum wirkt sie immer makellos elegant

Designerin Amanda Wakeley hat gegenüber der Daily Mail die Stilgeheimnisse von Prinzessin Kate (44) verraten. Die Modeexpertin, die einst auch für Prinzessin Diana (†36) gearbeitet hat, schwärmt dabei besonders vom Brautkleid der Prinzessin von Wales aus dem Jahr 2011. Dieses gehöre zu den besten Hochzeitskleidern der jüngeren Königsgeschichte. Doch auch als Hochzeitsgast setze Kate immer wieder Maßstäbe – zuletzt bei der Trauung von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling, wo sie in einem cremefarbenen Tweedkleid mit passendem breitkrempigem Hut erschien. Wakeley beschreibt diesen Auftritt als Paradebeispiel für "wedding guest chic".

Was Kates Looks so unverkennbar macht, lässt sich laut Wakeley auf einige klare Stilprinzipien zurückführen. Die Prinzessin setze auf lange Ärmel, eher hohe, runde Ausschnitte und eine betonte Taille, "die ihre schöne Figur betont". Dazu kommen längere Rocklängen, die Wakeley besonders schätzt. "Ich liebe die längeren Längen, die sie jetzt trägt, das schafft eine wunderschöne Silhouette", erklärte sie gegenüber der Daily Mail. Ein weiteres Markenzeichen sei das konsequente Ton-in-Ton-Prinzip: Hut, Kleid, Schuhe und oft auch die Tasche werden exakt aufeinander abgestimmt – ein Trick, den Kate sich laut Wakeley vom Stil der verstorbenen Queen abgeschaut hat. Als einen besonders eindrucksvollen Look nennt Royal-Reporterin Rebecca English das himbeerfarbene Alexander-McQueen-Kleid, das Kate bei Prinzessin Eugenies (36) Hochzeit 2018 trug. Co-Moderatorin Claire Cisotti erinnert sich: "Sie hatte gerade Louis bekommen und fühlte sich vermutlich nicht danach, ein großes Fashion-Statement zu setzen. Aber als sie zur Hochzeit kam: Oh mein Gott!"

Als Hochzeitsgast hat Kate über die Jahre immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Zu ihren spektakulärsten Auftritten in dieser Rolle zählte etwa ihr Erscheinen bei der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah II. und Rajwa Al Saif im Jahr 2023, wo sie in einer paillettenbesetzten Robe von Jenny Packham in Roségold und mit der berühmten "Lover's Knot Tiara" alle Blicke auf sich zog. Ob als strahlende Braut oder eleganter Gast – der Stil der Prinzessin von Wales ist längst zu einem festen Gesprächsthema in der Modewelt geworden.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinzessin Kate verlässt den Oster-Gottesdienst in Windsor, Rechts: Prinzessin Kate bei einem Besuch in Reggio Emilia

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-/AFP/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz William 2011 und Prinzessin Diana mit Prinz Charles 1981

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Getty Images Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026