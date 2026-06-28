Sekretär sprachlos: Prinz Williams drei Worte vor Hochzeit

Prinz Williams (44) Hochzeit mit Prinzessin Kate (44) im April 2011 war eines der größten royalen Ereignisse der jüngeren Geschichte – und für einen Mann ganz besonders aufregend: Jamie Lowther-Pinkerton, damals Privatsekretär von William und Prinz Harry (41), war für die gesamte Organisation des Spektakels verantwortlich. Denn William hatte ihm frühzeitig mit nur drei Worten die Verantwortung übergeben: "Du hast das Kommando." – also sinngemäß: "Du leitest das." Gegenüber The Times erinnerte sich der heute 65-Jährige daran, wie diese Worte auf ihn gewirkt haben: "Ich war erschrocken, weil er mir früh gesagt hatte: 'Du hast das Kommando.'" Trotz seiner umfangreichen Militärerfahrung als Veteran der britischen Spezialeinheit SAS war Jamie also alles andere als unbeeindruckt.

Letztendlich verlief die Hochzeit jedoch reibungslos. "Die Hochzeit war toll", blickte Jamie zurück. Es sei dem Einsatz eines großartigen Expertenteams zu verdanken gewesen, das er lediglich koordinieren musste: "Näher werde ich einem Divisionskommando im Leben nicht mehr kommen. Man hatte all diese brillanten Experten um sich und musste selbst eigentlich gar nichts tun. Man musste nur den Rahmen vorgeben und die Leute das machen lassen, worin sie so verdammt gut sind." Von 2005 bis 2013 diente er als Privatsekretär beider Prinzen und begleitete sie durch ihre jeweiligen Militärkarrieren. Er half Prinz Harry dabei, während seiner Afghanistan-Einsätze möglichst unentdeckt zu bleiben, und versuchte auch für William, einen Einsatz zu ermöglichen – was allerdings aus Sicherheitsgründen verhindert wurde.

Bis heute ist Jamie ein fester Bestandteil im Leben der Familie von William und Kate. Als Prinz George (12) 2013 zur Welt kam, ernannten die beiden ihn zu einem der Taufpaten ihres ältesten Sohnes, der demnächst das Eton College besuchen wird. Auf diese Rolle freut sich Jamie noch – wenn George ein gewisses Alter erreicht hat. "Ich bin ein besserer Patenonkel, wenn es Zeit wird, ein bisschen Spaß zu haben", sagte er. "Ich habe noch andere Patenkinder, und ich habe riesigen Spaß mit ihnen, sobald sie ein bestimmtes Alter erreichen – hoffentlich ist das dann der Zeitpunkt, an dem JLP aus seinem Kokon schlüpft." Auch zu Prinz Harry, der seit dem Bruch mit seinem Bruder William in den USA lebt, äußerte sich Jamie, wenn auch zurückhaltend: "Ich war und bin ihm sehr zugetan. Er hat enorme positive Eigenschaften, und ich bin ein beständiger Optimist."

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Getty Images Prinz William gestikuliert bei einem Besuch auf einer Farm in North Yorkshire

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Garden Party im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026