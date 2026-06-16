Palast macht es offiziell: Prinz George geht nach Eton

Es ist nun offiziell: Prinz George (12) wird im September das Eton College besuchen. Das bestätigte der Kensington Palast, wie verschiedene britische Medien berichten. Damit folgt der Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) einer royalen Familientradition – sein Vater William besuchte die renommierte Eliteschule ab 1995, drei Jahre später trat auch Onkel Prinz Harry (41) dort ein. George selbst wird das nötige Mindestalter von 13 Jahren kurz vorher erreichen: Am 22. Juli feiert er seinen Geburtstag.

Bis zuletzt war offen geblieben, für welche Schule sich das Paar entscheiden würde. Berichten zufolge sollen William und Kate mehrere Alternativen in Betracht gezogen haben, darunter die Oundle School in Northamptonshire, das Marlborough College – wo Kate selbst zur Schule ging – sowie St Edwards in Oxford. Kate soll zunächst Vorbehalte gegen eine reine Jungenschule gehabt haben. Mit der Entscheidung für Eton endet auch die gemeinsame Schulzeit von George und seiner Schwester Prinzessin Charlotte (11), da Eton keine Schülerinnen aufnimmt. Derzeit besucht George noch gemeinsam mit Charlotte und seinem jüngeren Bruder Prinz Louis (8) die Lambrook School. Der Schulwechsel kommt die Eltern teuer zu stehen: Laut der Zeitung The Sun belaufen sich die Studiengebühren für das kommende Jahr auf bis zu 63.000 Pfund, umgerechnet etwa 73.000 Euro.

Das Eton College wurde 1440 von König Heinrich VI. gegründet und liegt in der Grafschaft Berkshire, unweit von London. Die Schule ist bekannt für ihre traditionelle Uniform mit Frack und gestreifter Hose sowie das sogenannte "Eton Wall Game". Des Weiteren gibt es ein strenges Smartphone- und Tablet-Verbot und eine Strafe kann das zeitraubende Abschreiben lateinischer Poesie sein. Rund 20 britische Premierminister haben die Schule besucht, ebenso wie bekannte Persönlichkeiten wie der Abenteurer Bear Grylls und die Schauspieler Eddie Redmayne (44) und Tom Hiddleston (45). Das Interesse an Georges Schulwahl war zuletzt enorm – Royal-Experte Andrew Morton hatte sich schon zuvor in der Sendung "Palace Confidential" sicher gezeigt, dass Eton die Wahl sein würde. Auch die neue Familiensituation passt dazu: William und Kate sind im vergangenen Sommer nach Forest Lodge gezogen, das nur eine kurze Fahrt vom Eton College entfernt liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte, Trooping the Colour 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William am Eton College 2000