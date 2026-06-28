So erkannte Kristin Cavallari ihre Essstörung von damals

Kristin Cavallari (39) öffnet sich so ehrlich wie selten über eine dunkle Phase in ihrem Leben: In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Let’s Be Honest" spricht die Realitybekanntheit darüber, wie sehr sie in ihren frühen Zwanzigern von Essen und ihrem Gewicht beherrscht wurde. Sie habe ständig über jede Mahlzeit nachgedacht und sich selbst starken Druck gemacht. "Also, ich schätze, das ist dann wohl eine Essstörung. Ich will das nicht herunterspielen … Das ist sozusagen das erste Mal, dass ich mir denke: 'Vielleicht war es das wirklich'", sagt sie.

Im Gespräch beschreibt Kristin, dass sie sich damals zwar nicht klassisch im medizinischen Sinne krank fühlte, ihr Alltag aber von Schuldgefühlen geprägt war. "Ich war besessen von Essen. Ich war besessen von meinem Gewicht", erinnert sie sich und erklärt, sie habe fast nur noch sehr einfache, fade Gerichte wie Salat mit Hähnchen gegessen, weil sie jedes Gramm und jede Zutat im Blick behalten wollte. Gleichzeitig habe sie an den Wochenenden nach Partynächten dazu geneigt, unkontrolliert zu essen. "Ich habe mich nie ausgehungert, ich habe mich nie übergeben. Aber es gibt ein Spektrum, und ich befand mich definitiv irgendwo auf diesem Spektrum", erklärt die Podcasterin. Sie geht davon aus, dass viele Frauen an Essstörungen litten, da die Gesellschaft sie unter Druck setze. Inzwischen erlebe Kristin im Umgang mit Essen zum ersten Mal echte Freiheit.

Heute setzt Kristin im Alltag vor allem auf unverarbeitete Lebensmittel und sogenannte Whole Foods, wie sie erzählt. Komplett perfekt gehe es bei ihr aber trotzdem nicht zu – und das sei in Ordnung. Sie achte inzwischen mehr auf die Qualität als auf rigide Verbote und liest nach eigener Aussage aufmerksam die Zutatenlisten der Produkte, die sie kauft. "Ich glaube, du kannst alles essen, was du möchtest, solange es wirklich sauber und von guter Qualität ist", betont sie. Für die dreifache Mutter hat der achtsame Umgang mit Essen mittlerweile viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ihr öffentliches Leben begann schon in jungen Jahren mit "Laguna Beach", seither stand sie immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – und damit auch ihr Aussehen. Dass sie heute so offen über ihre Erfahrungen spricht, ist für sie ein Weg, ihre Vergangenheit einzuordnen und anderen Betroffenen zu zeigen, dass sich das Verhältnis zum eigenen Körper mit der Zeit verändern kann.

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, "Laguna Beach"-Star

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Tochter Saylor