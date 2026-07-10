Kristin Cavallari musste entfremdetem Vater viel Geld leihen

Kristin Cavallari (39) hat in ihrem Podcast "Aspire" offen über ihre Finanzen in den Anfangsjahren ihrer Karriere gesprochen – und dabei eine überraschende Enthüllung gemacht. Die Realitystar und Unternehmerin plauderte mit Good American-Mitgründerin Emma Grede über den Umgang mit Geld als junge Frau. Doch als Emma sie fragte, wie sie damals mit einem größeren Kontostand als die meisten Gleichaltrigen umgegangen sei, korrigierte Kristin die Annahme sofort: Sie hatte einen beträchtlichen Teil ihres Geldes an ihren Vater Dennis Cavallari verliehen. "Ich habe meinem Vater Geld geliehen – ich meine, Hunderttausende Dollar in meinen frühen Zwanzigern, die ich nie wiedersehen werde", sagte sie demnach in dem Podcast.

Für die 39-Jährige war das Erlebnis eine einschneidende Erfahrung. "Ich glaube, damals wusste ich nicht, wie ich zu meinem Vater Nein sagen sollte", erklärte Kristin. Die Grenze zu setzen, sei für sie "eine große Lebenslektion" gewesen. Heute habe sie Frieden mit der Situation gemacht, auch wenn das Geld verloren sei. Mit Blick auf ihre eigene Mutterschaft betonte sie, dass sie es sich nicht vorstellen könne, ihre Kinder jemals um Geld zu bitten: "Als Mutter jetzt kann ich mir nicht vorstellen, meine Kinder um Geld zu bitten – vor allem nicht um diese Summe."

Den Kontakt zu ihrem Vater hat Kristin bereits vor einigen Jahren vollständig abgebrochen. Der Auslöser dafür war sein Verhalten gegenüber ihren drei Kindern Camden, Jaxon und Saylor, die sie mit ihrem Ex Jay Cutler (43) hat. "Es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, meinen Vater aus meinem Leben zu schneiden", sagte sie in einem früheren Interview im Podcast "Boyfriend Material" von Harry Jowsey (29). "Es lastet keine Last mehr auf mir." Ihr Vater habe sich nicht einmal bei den Kindern entschuldigt und mache auch keine Anstalten, die Situation zu klären: "Er hat es nicht versucht."

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Getty Images Kristin Cavallari im August 2024

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Getty Images Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrem Sohn Jaxon

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