Kristin Cavallari gönnt sich First Class – ihren Kids nicht

Während ihre Kinder hinten im Flugzeug in der Economy sitzen, entspannt sich Kristin Cavallari (39) vorne in der First Class – und das ganz bewusst. Die Realitystar und Unternehmerin sprach jetzt im Podcast "Aspire with Emma Grede" offen darüber, wie sie ihre drei Kinder zu Bescheidenheit und Eigenverantwortung erziehen möchte. Die 39-Jährige ist der Meinung, dass ihre Kinder nicht automatisch von ihrem Erfolg profitieren sollen: "Ich versuche, mir das sehr bewusst zu machen, weil sie in einer sehr privilegierten Situation aufwachsen und ich möchte, dass sie wissen: Das ist mein Geld, nicht euer Geld."

Als greifbares Beispiel nannte Kristin dabei eben die unterschiedlichen Flugklassen. Sobald ihre Kinder alt genug waren, um alleine zurechtzukommen, setzte sie das Prinzip konsequent um. Mit einem Augenzwinkern erzählte sie, dass sie inzwischen entspannt zu ihnen sagen kann: "Tschüss, viel Spaß da hinten." Bei den Fans kam die Erziehungsstrategie gut an – in den Kommentaren auf YouTube schrieb jemand begeistert: "Sie ist echt für ihr Ding, ihre Kids Economy fliegen zu lassen, während sie in der First Class sitzt, haha." Kristin hat drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler (43): die Söhne Camden und Jaxon sowie Tochter Saylor.

Mit ihrer Offenheit ist Kristin nicht allein. Auch Sängerin Jessica Simpson (46) sah sich zuletzt mit ähnlichen Schlagzeilen konfrontiert, nachdem ihr Ex-Mann Nick Lachey (52) in der Talkshow "Watch What Happens Live!" verraten hatte, dass sie bei einem Flug mit ihrer Mutter in der First Class saß, während ihre Kinder und ihr damaliger Ehemann Eric Johnson (46) in einer anderen Klasse flogen. Jessica stellte daraufhin klar, dass ihre Mutter die Tickets für den Hawaii-Flug bezahlt hatte. Kristin ihrerseits sprach im Podcast auch über ihre eigene Scheidung von Jay: Sie erklärte, dass ihr der Erfolg ihrer Schmuck- und Pflegemarke Uncommon James das nötige Selbstvertrauen gegeben habe, die Ehe zu verlassen – finanziell sei die Trennung jedoch alles andere als einfach gewesen.

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Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Tochter Saylor

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Jay Cutler mit ihren Kindern