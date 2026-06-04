Kristin Cavallari erzählt: Megastar entblößte sich beim Date

Kristin Cavallaris (39) Dating-Historie umfasst auch den einen oder anderen Superstar. Das ging aber offenbar nicht immer gut aus. In ihrem Podcast "Let's Be Honest" erzählt die The Hills-Darstellerin jetzt von einem Date mit einem "sehr berühmten Mann", das ein seltsames Ende fand. Für die beiden sei es bereits das zweite Date im Beverly Hills Hotel gewesen. Sie verbrachten einen eigentlich schönen Tag mit Schwimmen und einem gemeinsamen Abendessen. Dabei hätten sie auch über körperliche Unsicherheiten gesprochen, erzählt sie. Ihr prominentes Date habe Kristin dann gefragt, ob er ihr einen Leberfleck an seinem Gemächt zeigen dürfe. Ohne Vorwarnung zeigte er ihr die intime Stelle: "Er holte seinen Sch*anz raus – das erste Mal, dass ich ihn sah." Etwas Bedenkliches konnte sie aber nicht entdecken.

Tatsächlich glaubt Kristin, dass die Aktion einen anderen Hintergrund als nur den angeblichen Leberfleck hatte. "Das ist gemein, aber ich sage es trotzdem: Ich glaube, er ist irgendwie bekannt dafür, einen großen Penis zu haben, und der war gar nicht so groß. Ich glaube wirklich, dass es genau darum bei seiner Unsicherheit ging", erklärt die 39-Jährige. Sie sei aber stolz darauf, dass der Moment nicht zu mehr geführt hat: Miteinander geschlafen hätten die zwei nicht. Im Nachhinein sei Kristin der Gedanke gekommen, dass die Entblößung vermutlich eine Masche gewesen ist. Sie dachte: "Oh mein Gott, das sagt er wohl zu jedem verdammten Mädchen, um seinen Sch*anz rauszuholen." Um welchen A-Promi es sich dabei handelte, löste die US-Amerikanerin aber nicht auf.

Das ist aber nicht die einzige unglückliche Dating-Geschichte, die Kristin erzählen kann. Im April erzählte sie, dass während ihrer Zeit bei "The Hills" eine Beziehung mit Brody Jenner (42) inszeniert wurde – einzig und allein für die Realityshow. Tatsächlich war Brody zu dem Zeitpunkt anderweitig vergeben. Die dreifache Mutter selbst fing zeitgleich an, den Kameramann der Sendung, Miguel Medina, zu daten. Als die beiden einen Ausflug nach Kanada machen wollten, wurden sie jedoch am Flughafen fotografiert. Die Illusion verpuffte, weshalb die Produktion Miguel entließ. Kristin habe dafür gekämpft, dass er seinen Job behalten darf und bekam sich sogar mit Showrunner Adam DiVello in die Haare: "Ich habe mit Adam gestritten. Ich sagte: 'Ihr hättet das nie herausgefunden. Wir waren durchgehend professionell.'" Doch die Produzenten blieben hart, was sie auch im Nachhinein als ungerecht empfand.

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Influencerin

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Getty Images Kristin Cavallari beim 21Seeds Infused Tequila Cookbook Club Launch in Los Angeles

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville