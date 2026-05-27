Das ärgert Kristin Cavallari an Romanze mit Mark bis heute

Im Podcast "Let's Be Honest" hat Kristin Cavallari (39) jetzt mit Chelsea Handler (51) über ein Thema gesprochen, das sie bis heute nicht loslässt: ihre Beziehung mit Ex Mark Estes. Die Realityikone und der damals 24-jährige Mark waren 2024 rund sieben Monate ein Paar – und laut Kristin war sie während der gesamten Zeit diejenige, die die Rechnungen übernahm: "Dem jüngeren Typen, mit dem ich zusammen war, habe ich alles bezahlt. Und verständlicherweise, er war 24."

Besonders wurmt sie im Rückblick ein gemeinsamer Griechenlandurlaub, den sie kurz vor ihrer Trennung machten. "Das ist so die eine Sache, auf die ich zurückblicke und die mich wütend macht, dass ich bezahlt habe ... nach Griechenland zu fliegen und all diese Dinge", verriet sie im Podcast. Am meisten ärgert sie jedoch ein anderes Thema: "Er hat ungefähr die Hälfte meiner Amex-Punkte verbraucht, ich denke so: Vollidiot. Das ärgert mich bis heute." Grundsätzlich waren sich Kristin und Chelsea einig, dass es nicht schön sei, für Männer bezahlen zu müssen. "Du denkst, du kannst es tun, und dass es okay ist, und dann bist du so: Ich respektiere dich nicht", so Handler.

Trotz allem hatte Kristin nach der Trennung stets betont, wie gut die Beziehung gewesen sei – sie nannte Mark in ihrem Podcast sogar "den besten Freund, den ich je hatte". Die Trennung hatte die Unternehmerin damals selbst eingeleitet, weil sie langfristig keine gemeinsame Zukunft sah. Dass der Altersunterschied von 13 Jahren eine Rolle spielte, bestätigte damals auch ein Insider gegenüber dem Magazin People. Mark ist inzwischen mit der Influencerin Sommer Ray zusammen, während Kristin nach der Trennung kurzzeitig den Ex-Eishockeyspieler Nate Thompson datete.

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

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Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari in Griechenland, Juli 2024

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Instagram / kristincavallari TV-Bekanntheit Kristin Cavallari und Social-Media-Star Mark Estes