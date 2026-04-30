Kristin Cavallari verdiente mehr als "Laguna Beach"-Kollegen

Kristin Cavallari (39) sorgt bei einem scharfen Wing-Spiel plötzlich für eine Geldüberraschung! In einem TikTok-Clip mit "First We Feast" zockt der Realitystar gemeinsam mit ihren früheren "Laguna Beach"-Kollegen Lauren Conrad (40) und Stephen Colletti (40) – bis die Runde eine pikante Frage trifft: Wie viel haben sie in Staffel eins pro Folge kassiert? Stephen beginnt vor laufender Kamera zu rechnen und geht von 2.000 Dollar (rund 1.700 Euro) für acht Episoden aus, doch Kristin platzt spontan heraus: "Ich dachte, es waren 2.500?" Die verblüffte Reaktion von Stephen und Lauren lässt darauf schließen, dass ihnen dieser Gagenunterschied bisher komplett neu war.

Nachdem Stephen noch ungläubig "Was?" fragt und einen Schritt zurücktritt, haken er und Lauren direkt nach, ob Kristin wirklich 2.500 Dollar (2.125 Euro) pro Folge erhalten hat. Die Gründerin des Schmucklabels Uncommon James grinst verschmitzt in die Kamera und bestätigt die Summe – sie sei immer davon ausgegangen, dass alle dieselbe Bezahlung bekommen hätten. Gleichzeitig betont die dreifache Mutter in dem Clip, sie hätte "Laguna Beach" sogar ohne Gage gedreht. Für das aktuelle Reunion-Special der Kultshow, das als zweistündiges Format bei Roku erschien und die Original-Crew rund 20 Jahre nach dem Start wieder vereinte, sollen dann aber alle den gleichen Betrag bekommen haben. Viel mehr sei es im Vergleich zu damals allerdings nicht gewesen, wie die Stars im Gespräch anmerken. Lauren erklärt trocken: "Niemand hat das wegen des Geldes gemacht."

"Laguna Beach" lief von 2004 bis 2006 bei MTV und machte Kristin, Lauren und Stephen zu Teenie-Stars – auch wegen ihrer legendären Dreiecksbeziehung, die damals für reichlich Drama sorgte. Zwischen Kristin und Lauren herrschte über Jahre eine öffentliche Fehde, die erst für das große Wiedersehen endgültig begraben wurde. In ihrem Podcast "Let’s Be Honest" erzählte Kristin vor Kurzem, dass das Wiedersehen am Set für sie überraschend positiv war. "Lauren und ich sind jetzt Freunde", sagte sie dort und sprach von einer "heilenden" Erfahrung beim Dreh der Reunion. Die Unternehmerin erklärte außerdem, dass sie das Special ursprünglich gar nicht machen wollte, im Nachhinein aber "sehr, sehr glücklich" über die gemeinsame Zeit mit ihren früheren Co-Stars ist – ein runder Abschluss für das "Laguna Beach"-Kapitel in ihrem Leben.

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

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Getty Images Stephen Colletti, Kristin Cavalleri und Talan Torriero, April 2006

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John Shearer / Staff Kristin Cavallari und Lauren Conrad bei der "The Hills: A Hollywood Ending"-Party in Hollywood