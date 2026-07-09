Kristin Cavallari musste Ex Jay Hälfte ihrer Firma geben

Im Podcast "Aspire with Emma Grede" hat Kristin Cavallari (39) jetzt offen über die finanziellen Details ihrer Scheidung von Jay Cutler (43) gesprochen. Die Realityikone und Unternehmerin verriet dabei, dass sie ihrem Ex-Mann die Hälfte des Wertes ihres Unternehmens Uncommon James abgeben musste – und das nicht etwa in Unternehmensanteilen, sondern in bar, in Immobilien und anderen Werten. "Ich bekomme kein Geld von meinem Ex-Mann", erklärte Kristin zudem und stellte klar, dass sie finanziell nicht von der Ehe profitierte.

Obwohl die Unternehmerin zugab, damals "wirklich wütend" über diese Aufteilung gewesen zu sein, blickt sie heute mit Dankbarkeit auf die Situation zurück. "Jetzt bin ich so dankbar, weil ich glaube - für mich - dass ich diese Dinge in meinem Leben gebraucht habe, um weiterzumachen", sagte sie im Podcast und erklärte: "Ich habe festgestellt, dass das ein Moment war, in dem ich dachte: 'Ich werde härter kämpfen.' Diese kleinen Momente treiben mich an, und ich komme auf der anderen Seite tatsächlich stärker heraus." Jay, mit dem sie eine toxische Beziehung geführt haben soll, widersprach den Aussagen seiner Ex-Frau bereits früher deutlich. In seinem Podcast "Take It Outside" bezeichnete er ihre Behauptungen als "leichtfertig" und "unverantwortlich". "Es grenzt an Verleumdung zu suggerieren, dass während der Ehe null Dollar aufgeteilt wurden", betonte er. "Das ist absurd und völlig falsch, völlig unwahr."

Kristin und Jay hatten sich 2020 nach fast sieben gemeinsamen Ehejahren getrennt. Die Scheidung wurde zwei Jahre nach der Trennung offiziell abgeschlossen. Aus ihrer Ehe stammen drei Kinder: Camden, Jaxon und Saylor. Uncommon James, Kristins Schmuck- und Pflegemarke, spielte bei der Scheidung eine zentrale Rolle – denn wie die 39-Jährige im Podcast erklärte, war genau dieses Unternehmen der Grund, warum sie überhaupt den Mut zur Trennung fand. "Was mir letztendlich das Selbstvertrauen gab, meine Ehe zu verlassen, war der Erfolg von Uncommon James", betonte Kristin. Während sie ihr Imperium nun weiter ausbaut und Podcasts hostet, konzentriert sich Jay auf seine eigenen Medienprojekte – der Austausch über die gemeinsame Vergangenheit findet inzwischen offenbar vor allem über Mikrofone statt.

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Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler 2019

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Influencerin

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Getty Images Jay Cutler, Footballstar