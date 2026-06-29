Entwischt: Laura Maria Rypa sorgte sich um ihre Hündin Mia

Laura Maria Rypa (30) erlebt zu Hause einen Albtraum, als ihre geliebte Hündin Mia plötzlich verschwindet. Mehrere Stunden lang sucht der Social-Media-Star verzweifelt nach dem Vierbeiner und wendet sich auf Instagram an ihre Community. In ihren Stories berichtet Laura, dass sie nur kurz die Terrassentür geöffnet habe, um zu lüften, während sie ihr Kind schlafen legte. Eigentlich sei alles verschlossen gewesen, doch wenig später war Mia wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich kann Laura aber erleichtert Entwarnung geben: Mia wurde an einer Polizeiwache abgegeben und dort als ihre Hündin erkannt.

In weiteren Stories schildert Laura, wie emotional diese Stunden für sie waren. Auf einer Kamera habe sie Mia noch im Garten gesehen – wie die Hündin dann entkommen konnte, ist ihr bis heute ein Rätsel. "Deswegen bin ich selber verwundert. Ich weiß nicht, wie sie da weggekommen ist. Und sie macht es eigentlich auch nicht. Wirklich nicht, Leute. Das ist nicht ihre Art", betonte Laura. Umso größer war die Erleichterung, als der Anruf von der Polizei kam. Gleichzeitig erzählt sie, dass sie während der Suche unzählige Nachrichten von ihren Followern bekommen habe – viele wollten konkret helfen, andere gaben Hinweise.

Die Hundemama bedankt sich in ihren Clips überschwänglich bei allen, die sich gemeldet und unterstützt haben. "Mia wurde gefunden. Ich danke allen von Herzen, die sich gemeldet haben und helfen wollten. Unzählige Nachrichten mit Hilfe. Aber auch viele Fake-Anrufe. Völlig egal, sie ist wieder da." Besonders wichtig ist ihr ein Dank an die unbekannte Person, die Mia zur Polizeiwache gebracht hat. Für die Influencerin ist ihre Hündin längst ein festes Familienmitglied, das sie immer wieder in ihren Posts und Stories zeigt – umso größer war die Erleichterung, dass dieses Kapitel nun mit einem Happy End endet.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Januar 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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