"Body-Update": Laura Maria Rypa ist happy mit ihrem Gewicht

Laura Maria Rypa (30) meldet sich mit einem persönlichen Update bei ihren Fans. Die Influencerin teilte in ihrer Instagram-Story jetzt eine Aufnahme ihrer Waage, auf der sie sich kurz zuvor offenbar gewogen hat. Dazu meldete sich die Social-Media-Bekanntheit mit den Worten: "Ich habe lange kein Body-Update mehr gemacht, aber das ist mein aktuelles Gewicht: 50,8 Kilo. Super, ich bin echt happy." Für Laura ist das Ergebnis ein echter Grund zur Freude.

Hintergrund des Updates ist ein Wunsch, den sie bereits Anfang des Jahres öffentlich in ihrer Story geteilt hatte: Laura hatte damals verraten, dass sie gerne zunehmen möchte, da sie zeitweise nur noch 47 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,58 Meter gewogen habe. "Für meinen Körper war das einfach zu wenig", schrieb Laura. Das aktuelle Gewicht, das sie nun auf der Waage zeigt, scheint ein Schritt in die gewünschte Richtung zu sein – und die Influencerin ist sichtlich zufrieden damit.

Zuletzt sorgte Laura jedoch mit einem ganz anderen Thema für Aufmerksamkeit: Vor vier Tagen machte sie öffentlich, dass sie eine Casting-Anfrage für eine RTL-Datingshow bekommen hatte. Eine Redakteurin von RTL Studios schrieb ihr: "Aktuell sind wir für die 8. Staffel Ex on the Beach auf der Suche nach sympathischen und attraktiven Singles, die sich unter Palmen verlieben möchten." Laura teilte die Nachricht in ihrer Instagram-Story und stellte sofort klar, dass das für sie nicht infrage kommt.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Urlaub, Mai 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin