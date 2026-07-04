Diese Frage ihrer Söhne geht Laura Maria Rypa besonders nah

Laura Maria Rypa (30) zeigt sich gerade von ihrer emotionalen Seite. Die Social-Media-Bekanntheit hat auf Instagram eine emotionale Fotostrecke von ihren beiden Söhnen veröffentlicht und erklärt, warum gemeinsame Bilder mit ihr selbst so selten sind. Auslöser war eine Frage ihrer Kinder, die ihr offenbar besonders nah geht: "Mama ... warum gibt es von uns so viele Bilder - aber kaum welche mit dir?" Damit gibt die Unternehmerin ihren Followern einen sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag als zweifache Mama und macht deutlich, wie sehr sie diese Gedanken beschäftigen.

In ihrem Beitrag erklärt Laura, dass viele der schönsten Momente mit ihren Jungs ganz spontan entstehen. Genau dann sei oft niemand anderes da, um diese Augenblicke festzuhalten. Sie erinnert sich an Szenen, in denen ihre Kinder ihr einfach in die Arme gelaufen seien und sie diese Momente am liebsten für immer bewahrt hätte. In ihrer Fotostrecke fasst sie außerdem viele prägende Erlebnisse aus dem Mama-Alltag zusammen. "Als ihr krank wart, war ich da. Wenn ihr geweint habt, war ich da. Wenn ihr Angst hattet, war ich da. Bei eurem ersten Lächeln. Bei euren ersten Schritten. Bei jedem Sturz. Bei jeder Umarmung. Ich war da", schreibt sie. Gleichzeitig richtet Laura auch einen klaren Appell an ihre Community: "Wenn ihr eine Mama mit ihrem Kind seht, macht einfach das Foto. Ganz ohne besonderen Anlass. Ganz ohne perfekte Frisur. Ganz ohne, dass sie darum bitten muss."

Zum Ende ihres Posts wird Laura noch einmal besonders persönlich. Sie denkt daran, dass irgendwann der Moment kommen wird, in dem sie die kleinen Hände ihrer Kinder loslassen muss. Trotzdem stellt sie klar, dass ihr Herz ihre Jungs für immer festhalten werde. Auch wenn womöglich einige gemeinsame Fotos fehlen, blieben die Erinnerungen für sie lebendig. Laura teilt auf ihren Kanälen immer wieder Eindrücke aus ihrem Familienalltag, private Mama-Momente mit ihren Kindern zeigt sie dabei jedoch vergleichsweise selten. Gerade deshalb wirkt diese Bilderreihe jetzt wie ein sehr intimer Einblick in die emotionale Seite der Influencerin.

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, August 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin