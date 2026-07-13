Tierischer Spaß: Pietro Lombardi und Laura genießen Ausflug

Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) sind zwar kein Paar mehr, doch als Eltern halten sie weiterhin zusammen. Am Sonntag unternahmen der Sänger und die Influencerin gemeinsam mit ihren beiden Söhnen einen Ausflug in einen Tierpark, durch den man mit dem Auto fahren kann. Dass der Ausflug dabei ziemlich aufregend wurde, dokumentierte Laura in ihrer Instagram-Story – und sorgte damit für jede Menge Unterhaltung bei ihren Followern. Das Highlight des Ausflugs lieferte dabei ein Emu: Pietro saß am Steuer des Autos und hielt eine Packung Tierfutter in der Hand, als das Tier seinen Kopf durchs geöffnete Fenster steckte und direkt nach dem Futter schnappte.

Pietro erschrak sichtlich, das Futter flog in den Fußraum – und die Kinder reagierten mit lautem Kreischen und Lachen. "Leute, was passiert hier? Schaut bis zum Ende, wir haben uns alle so krass erschrocken. Diese Tiere sind nicht ungefährlich und ich habe vorher noch gesagt, er soll ruhig aus der Hand füttern", kommentierte Laura die Sequenz. Aber auch ruhigere Momente gab es zu sehen: In einer anderen Story ist ein Esel zu beobachten, der gemächlich am Auto entlangläuft. Den Abschluss des gemeinsamen Familientages bildete eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn. "Da hatten nicht nur die Kinder Spaß", schrieb Laura dazu.

Vor zwei Monaten hatte Pietro im Podcast "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) schon offen darüber gesprochen, wie kompliziert es zwischen ihm und Laura wirklich ist. Als der Comedian sie im Gespräch als Pietros "Freundin" bezeichnete, bremste der Sänger sofort: "Sind wir wieder zusammen, oder was?" Ein klares Liebescomeback wollte er damit nicht bestätigen. Stattdessen beschrieb er ihre Dynamik mit deutlichen Worten: "Wir sind ein Extremfall. Einen Tag ist es so, einen Tag ist es so." Und dann fiel sogar der Begriff: "Hassliebe. Man liebt sich, man hasst sich."

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne, Juli 2026

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025