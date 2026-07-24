"Niemals": Laura Rypa wurde für "Ex on the Beach" angefragt

Laura Maria Rypa (30) ist seit ihrer Trennung von Pietro Lombardi (34) im August 2025 offiziell Single. Daran hat sich bis heute nichts geändert – an einer TV-Datingshow will die Social-Media-Persönlichkeit aber offenbar auf keinen Fall teilnehmen. Denn wie die 30-Jährige jetzt auf Instagram enthüllte, flatterte ihr kürzlich eine Casting-Anfrage ins Postfach: RTL Studios fragte sie als Kandidatin für die achte Staffel von Ex on the Beach an – und Laura ließ die Öffentlichkeit an ihrer Reaktion darauf teilhaben.

Die Castingredakteurin schrieb ihr: "Aktuell sind wir für die 8. Staffel 'Ex on the Beach' auf der Suche nach sympathischen und attraktiven Singles, die sich unter Palmen verlieben möchten." Bei der Suche nach möglichen Kandidaten sei sie auf Lauras Profil gestoßen und sie könne "super" zu dem Format passen. Die Influencerin teilte die Nachricht in ihrer Story – und erteilte nicht nur RTL, sondern gleich allen Datingformaten dieser Art eine klare Absage. "Leute, ich musste gerade echt kurz lachen. Wie kommt man bitte auf die Idee, dass ich jemals bei 'Ex on the Beach' oder einem ähnlichen Format mitmachen würde?", schrieb sie. Und weiter: "Mich wird man niemals in einem Trash-Format wie 'Love Island' oder 'Ex on the Beach' als Kandidatin sehen. Das ist einfach überhaupt nicht meine Welt und ich kann mich damit null identifizieren. Also danke für die Anfrage, aber das ist ein ganz klares 'Nein'!"

Laura und Pietro hatten ihre Beziehung im September 2020 erstmals öffentlich gemacht. Nach einer turbulenten On-off-Liebe gehen sie seit August 2025 endgültig getrennte Wege. Gerade deshalb wäre eine Teilnahme an "Ex on the Beach" besonders brisant gewesen: Das Konzept der RTL-Show sieht vor, dass die Singles plötzlich ihren Ex-Partnern gegenüberstehen. Auf wen Laura dort hätte treffen sollen, werden die Fans nach ihrer deutlichen Absage nicht erfahren – Pietro selbst wird RTL aber wohl nicht im Auge gehabt haben. Vergangenes Jahr hatte der Sänger in einer Instagram-Fragerunde bereits klargestellt, dass eine Reality-TV-Teilnahme für ihn nicht infrage kommt.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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RTL / Daniel Alvarez Der "Ex on the Beach"-Cast

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025