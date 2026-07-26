"Mach's gut": Laura Maria Rypa trauert um ihren Hund Nala

Laura Maria Rypa (30) meldet sich mit sehr traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Die Social-Media-Bekanntheit hat ihren Hund Nala verloren. Auf Instagram teilte sie drei Fotos, auf denen Nala in einem Körbchen in einem hell dekorierten Raum liegt – Laura hat sich schützend über sie gebeugt, um sich von ihr zu verabschieden. Dazu schrieb sie: "Wer geliebt wird, stirbt nicht. Er geht nur voraus." Ihren Beitrag beendet sie mit folgenden Worten: "Mach's gut, meine Nala. Du wirst für immer einen Platz in unseren Herzen haben. Gute Reise, kleine Maus."

In ihrem Post erinnerte Laura liebevoll an Nala als "unfassbar liebevolle, ruhige Seele", die es geliebt habe, zu kuscheln und stets ein fester Teil der Familie gewesen sei. Nala war nach Collin der zweite Familienhund. Zum Abschied gab die Influencerin ihr etwas ganz Besonderes mit: das erste Handtuch ihres Sohnes Leano. "Irgendwie war es für mich ein schöner Gedanke, dass sie etwas mit auf ihre letzte Reise nimmt, das so viel Liebe und Familie in sich trägt", erklärte sie. In ihrer Story zeigte sie sich weinend und schrieb: "Es zerreißt mir das Herz." Nala soll am Mittwoch eingeäschert werden. Laura kündigte zudem an, sich vorerst von Instagram abzumelden.

Ihr Ex-Partner Pietro Lombardi (34) hinterlässt ihr in den Kommentaren einen traurigen Emoji und drückt damit seine Anteilnahme aus. Auch zahlreiche weitere Kollegen, Freunde und Fans hinterlassen der Tierliebhaberin aufbauende Worte. Es ist nicht das erste Mal, dass Laura so einen schweren Abschied verkraften muss. Vor einem Jahr trauerte sie bereits um ihr Kaninchen Bounty, das ganz plötzlich starb. Damals meldete sie sich unter Tränen auf Instagram und sagte: "Für mich ist das ganz, ganz schlimm. Ihr wisst, ich liebe Tiere über alles. Jedes Tier gleich viel. Egal, ob das Tier nur einen Tag oder drei Jahre da war."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Hündin Nala, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa verabschiedet ihre Hündin Nala, Juli 2026

Anzeige Anzeige