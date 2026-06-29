Nach Liebes-Aus: Hat Fynn Kliemanns Ex Franzi neuen Partner?

Ist da etwa ein neuer Mann im Leben von Franziska Mulder? Die Ex von Fynn Kliemann (38) sorgt gerade mit einer rätselhaften Instagram-Story für Aufsehen. Zu sehen ist sie am Flughafen – aber nicht allein. Neben ihr sind ein schwarzer Koffer, ein Rucksack sowie die Jeans und Schuhe einer weiteren Person zu erkennen. Und die Beine auf dem Foto? Die könnten durchaus einem Mann gehören. Wer die geheimnisvolle Begleitung ist, verrät Franziska jedoch nicht: kein Gesicht, kein Name, keine weiteren gemeinsamen Aufnahmen.

Was die Sache noch verwirrender macht: Kurz nach dem Flughafen-Schnappschuss tauchten auf ihrem Profil Fotos vom Hurricane-Festival in Scheeßel in Niedersachsen auf – und bereits am nächsten Tag meldete sie sich aus London. Dort scheint sie einen Mädelstrip mit Freundinnen zu verbringen. Ob der mysteriöse Begleiter vom Flughafen ein neuer Mann an ihrer Seite ist, mit zum Festival oder nach London gereist ist oder die Szene ganz anders zu deuten ist, bleibt offen. Ihre Fans rätseln fleißig. Während Franziska ihre Zeit in der britischen Hauptstadt genießt, kümmert sich unterdessen ausgerechnet Fynn gemeinsam mit seiner neuen Freundin Yara Hoffmann um den gemeinsamen Hund Giuseppe.

Fynn und Franziska waren rund 20 Jahre lang ein Paar – sie kannten sich bereits aus Jugendtagen. Ende März machte der Influencer seine neue Beziehung mit der MDR-Moderatorin öffentlich und zeigt sich seither regelmäßig verliebt mit ihr auf Instagram. Auf einem Foto war er eng mit Yara zu sehen, so vertraut, dass viele sofort an mehr als nur Freundschaft dachten. Unter dem Posting mit dem Satz "Please Like It" ging es in den Kommentaren schnell hoch her. Immer wieder fiel die Frage: "Wo ist Franzi?" Andere schrieben offen, dass sie Franziska und Fynn immer für "das Paar" gehalten hätten und nannten es "irgendwie traurig".

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tidyniceandneat Influencer Fynn Kliemann mit Franzi Mulder in Bad Bentheim, Juli 2017

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IMAGO / BREUEL-BILD Fynn Kliemann, YouTuber

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fimbim Unternehmer Fynn Kliemann mit Moderatorin Yara Hoffmann, März 2026