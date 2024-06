Olli Schulz und Fynn haben ihr Hausboot an Promi verkauft!

Für Fynn Kliemann (36) und Olli Schulz (50) heißt es Abschied nehmen. Nach sechs Jahren haben sie ihr gemeinsames Hausboot-Projekt endgültig aufgegeben. Das gibt Fynn nun in einem Beitrag auf Instagram preis: "Es ist so weit: Olli und ich ziehen aus. Aber wir übergeben [das Hausboot] in gute Hände." Die Person, die jetzt in die Fußstapfen des Unternehmers und des Sängers tritt, ist kein Unbekannter: Niemand Geringeres als Radrennprofi Rick Zabel und seine Frau Leonie werden ab sofort die Inhaber des Hausbootes sein.

Obwohl das Hausboot laut Fynn "einfach der schönste Ort Hamburgs ist", entschieden er und sein Freund sich schließlich dazu, das Projekt zu beenden. "Olli und ich wollen wieder Kumpels sein, öfter lieber Pizza essen, über Mucke reden, mit dem Auto durch die Stadt fahren und Scheiße labern." Zuletzt seien diese Seiten der Freundschaft zwischen den beiden Männern verloren gegangen. Vielmehr hätten sich ihre Gespräche fast ausschließlich um notwendige Reparaturen und Instandsetzungen an dem Hausboot gedreht.

Im Jahr 2018 hatte Fynn und Ollis einstiges Projekt gestartet. Damals hatten die beiden Musiker das alte Hausboot von Gunter Gabriel (✝75) gekauft, um es in einen Begegnungsort für Künstler zu verwandeln. Von Anfang an hätten sie jedoch immer wieder vor kleineren und größeren Problemen gestanden. Der Plan scheiterte schlussendlich an den strengen Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie und dem zeitgleich aufkeimenden Maskenskandal um Fynn.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Rick Zabel

Anzeige Anzeige

Instagram / fimbim Fynn Kliemann, YouTube-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Olli und Fynn das Hausboot verkauft haben? Nein, das war schon längst überfällig... Ja, das hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de