Hat sich Fynn Kliemann nach 20 Jahren von Franzi getrennt?

Fynn Kliemann (37) sorgt aktuell im Netz für reichlich Spekulationen: Der Social-Media-Star zeigt sich auf einem neuen Foto eng umschlungen mit einer Frau. Dabei handelt es sich allerdings nicht um seine langjährige Partnerin Franzi Mulder, sondern offenbar um MDR-Moderatorin Yara Hoffmann. Die beiden wirken äußerst vertraut: Er trägt sie auf seinem Rücken, während sie ihr Gesicht liebevoll an seinen Nacken schmiegt. Rund 20 Jahre ist oder war Fynn mit seiner Franzi zusammen. Die beiden gingen seit Jugendtagen gemeinsam durch dick und dünn, doch von der quirligen Tierliebhaberin ist in seinen jüngsten Posts keine Spur mehr. Kaum verwunderlich also, dass die neue Bilderreihe, die der 37-Jährige mit dem Text "Please Like It" auf Instagram teilte, prompt eine Welle unterschiedlichster Reaktionen auslöste.

In der Kommentarspalte prallen zwei Lager aufeinander. Viele Fans rätseln offen über den Beziehungsstatus des wegen seines Maskenskandals in Ungnade gefallenen Unternehmers und fragen direkt: "Wo ist Franzi?" Andere werden noch deutlicher und schreiben, sie hätten die beiden immer als das Paar gesehen, das sich niemals trennen würde: "Irgendwie traurig", resümiert ein Follower. Gleichzeitig mahnen andere zur Zurückhaltung und erinnern daran, dass die Fotos auch im Rahmen einer lockeren Freundschaft entstanden sein könnten. "Kaum zu glauben: Man(n) kann auch ganz einfach mit einer Frau befreundet sein. Und zusätzlich: None of our business. Wäre übrigens auch gern mit Yara befreundet", kommentiert eine Nutzerin. Fynn selbst geht auf die Diskussion bisher nicht ein und lässt die Spekulationen unkommentiert stehen.

Der gebürtige Niedersachse, der sich einst mit Do-it-yourself-Videos und Musik eine große Community aufbaute, steht seit einigen Jahren immer wieder im Zentrum öffentlicher Debatten. Nach dem Skandal während der Corona-Pandemie hatte er sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bevor er zusammen mit seinem Freund Brian Jakubowski für ein YouTube-Format vor die Kamera zurückkehrte. Im Netz teilte Fynn nur selten Details aus seinem Liebesleben mit Franzi, doch galten ihre Auftritte in seinen Videos vielen Fans als Symbol der Beständigkeit. Unter anderem bei seinen alljährlichen Videos zum sogenannten Mach-deine-Sche*ße-Tag zeigte sie sich regelmäßig als ebenso charmante wie verständnisvolle Sparringspartnerin.

Anzeige Anzeige

tidyniceandneat Influencer Fynn Kliemann mit Franzi Mulder in Bad Bentheim, Juli 2017

Anzeige Anzeige

fimbim Unternehmer Fynn Kliemann mit Moderatorin Yara Hoffmann, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / fimbim Fynn Kliemann im Juni 2025

Anzeige