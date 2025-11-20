Fynn Kliemann fassungslos: Kinder zerstören Kliemannsland

Auf einem öffentlichen Spielplatz im Kliemannsland, dem Projekt des Social-Media-Stars Fynn Kliemann (37) in Rüspel, richtete eine Gruppe von etwa elf Kindern erhebliche Schäden an. Sie beschädigten ein altes Kleinflugzeug, schlugen mit Gegenständen darauf ein und kippten es schließlich um. Besonders erschütternd für Fynn: Ein Erwachsener filmte die Szene mit dem Handy, statt einzugreifen. "Sowas macht mich traurig. Wir erschaffen mit dem Kliemannsland einen Ort, wo Kinder kostenlos spielen können", schrieb der Musiker auf Instagram zu einem Video der Randale und fügte hinzu: "Die Aufsichtsperson filmt, während seine Kinder die Attraktionen kaputt hauen."

In seinem Beitrag erklärte Fynn, dass das beschädigte Flugzeug nicht mehr zu retten sei. Ursprünglich war es ein kostenloser Beitrag eines Unterstützers, der eine Attraktion für das Gelände schaffen wollte. Er zog Parallelen zu seiner eigenen Kindheit und betonte, wie wichtig es ist, als Erwachsener Verantwortung zu übernehmen und Kinder richtig anzuleiten. "Schau mal, lass lieber das machen – das macht auch Spaß. Damit wollen die anderen auch noch spielen", hätten ihm früher Erwachsene gesagt. Fynn appellierte an die Eltern, mit gutem Beispiel voranzugehen, damit der Ort weiterhin ein Freizeitparadies bleibt.

Das Kliemannsland, bekannt als Abenteuerspielplatz für Kinder und Erwachsene, ist eines der Herzensprojekte des YouTubers. Seit Jahren widmet er sich dem Aufbau und der Pflege der Anlage, trotz der Kritik, die ihn 2022 im Zuge von Betrugsvorwürfen rund um Corona-Masken traf. Fynn beschreibt das Gelände als einen Ort, an dem jeder willkommen ist, um kreativ zu sein und unbeschwert zu spielen. Trotz der jüngsten Vorfälle betont er, dass er sich über jeden Besucher freut – besonders, wenn sie von "tollen Eltern" begleitet werden, die Rücksicht und Respekt vermitteln.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Fynn Kliemann, YouTuber

Anzeige Anzeige

IMAGO / Andre Lenthe Fynn Kliemann, Mai 2021

Anzeige Anzeige

ActionPress Fynn Kliemann, Juli 2017